Конкурс на посаду керівника Центренерго оголосять 1 березня - голова ФДМУ

Конкурс на посаду генерального директора ПАТ "Центренерго"буде оголошений 1 березня, кандидатів добиратимуть міжнародні агенції з пошуку персоналу.

Про це повідомив голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко на пресконференції в Укрінформі.

"Уже в понеділок розпочнеться конкурс на постійного керівника підприємства. Постійний керівник буде обраний попередньо міжнародними агенціями з пошуку персоналу. Далі кандидати пройдуть перевірку і затвердження конкурсною комісією при Кабміні", - сказав Сенниченко.

За його словами, запущено конкурс на пошук кандидатів на посади незалежних директорів, членів наглядової ради - це необхідно, щоб забезпечити якісне корпоративне управління.

Заступник голови ФДМУ Денис Кудін пояснив, що раніше конкурс на посаду очільника компанії не оголошувався через карантинні обмеження. За його прогнозом, результати конкурсу можуть стати відомими уже за два місяці, і підприємство отримає постійного очільника з відповідними КРІ.

Як повідомляв Укрінформ, 26 лютого Фонд державного майна України повністю оновив склад дирекції ПАТ "Центренерго", призначивши 8 топменеджерів на чолі з в.о. генерального директора Юрієм Власенком.