Термінова пресконференція: Фонд держмайна повністю оновив склад дирекції Центренерго
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ФДМУ.
"Новий управлінський склад компанії під головуванням заслуженого енергетика України Юрія Власенка повинен забезпечити побудову на базі «Центренерго» холдингу з перспективними державними вугільними шахтами, подальше покращення фінансових та виробничих показників, підтримку енергетичної безпеки, а також підготовку до приватизації", - наголошують у ФДМУ.
До складу дирекції увійшли Сергій Шульга (фінансовий директор), Олена Волошина (директор з економіки), Олексій Кураков (комерційний директор), Віталій Довгаль (директор з паливного забезпечення), Володимир Галущак (директор з енерготрейдингу), Віктор Спичка (директор з матеріально-технічного забезпечення та інвестпроєктів), а також Дмитро Момонов (директор з правових питань та корпоративного управління).
26 лютого о 18:00 в Укрінформі пресконференція на тему: «Зміна керівництва ПАТ “Центренерго”: Новий етап розвитку підприємства»
Як повідомляв Укрінформ, 26 лютого стало відомо, що за пропозицією ФДМУ Кабінет Міністрів призначив нового виконуючого обов'язки генерального директора ПАТ «Центренерго» - Юрія Власенка, увільнивши від виконання обов'язків Олександра Корчинського.
Власенко обіймав посади директора Черкаського міського РЕМ, в.о. голови правління – генерального директора ВАТ "Черкасиобленерго", голови правління ВАТ "Черкасиобленерго". З 2011 по 2014 роки був членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.
Олександр Корчинський був виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ "Центренерго" із 29 травня 2020 року.