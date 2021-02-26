Термінова пресконференція: Фонд держмайна повністю оновив склад дирекції Центренерго

Фонд державного майна України повністю оновив склад дирекції ПАТ «Центренерго», призначивши 8 топ-менеджерів компанії на чолі з в. о. генерального директора Юрієм Власенком.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

"Новий управлінський склад компанії під головуванням заслуженого енергетика України Юрія Власенка повинен забезпечити побудову на базі «Центренерго» холдингу з перспективними державними вугільними шахтами, подальше покращення фінансових та виробничих показників, підтримку енергетичної безпеки, а також підготовку до приватизації", - наголошують у ФДМУ.

До складу дирекції увійшли Сергій Шульга (фінансовий директор), Олена Волошина (директор з економіки), Олексій Кураков (комерційний директор), Віталій Довгаль (директор з паливного забезпечення), Володимир Галущак (директор з енерготрейдингу), Віктор Спичка (директор з матеріально-технічного забезпечення та інвестпроєктів), а також Дмитро Момонов (директор з правових питань та корпоративного управління).

26 лютого о 18:00 в Укрінформі пресконференція на тему: «Зміна керівництва ПАТ “Центренерго”: Новий етап розвитку підприємства»

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Як повідомляв Укрінформ, 26 лютого стало відомо, що за пропозицією ФДМУ Кабінет Міністрів призначив нового виконуючого обов'язки генерального директора ПАТ «Центренерго» - Юрія Власенка, увільнивши від виконання обов'язків Олександра Корчинського.

Власенко обіймав посади директора Черкаського міського РЕМ, в.о. голови правління – генерального директора ВАТ "Черкасиобленерго", голови правління ВАТ "Черкасиобленерго". З 2011 по 2014 роки був членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Олександр Корчинський був виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ "Центренерго" із 29 травня 2020 року.