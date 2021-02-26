Кабмін змінив керівника Центренерго

Кабінет Міністрів погодив призначення виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ «Центренерго» Юрія Власенка, увільнивши від виконання обов'язків Олександра Корчинського.

Як передає Укрінформ, відповідне розпорядження від 26 лютого оприлюдненен на Урядовому порталі.

Зазначається, що зміна в.о. керівника "Центренерго" відбулася на пропозицію Фонду державного майна України.

"Погодитися з пропозицією Фонду державного майна України щодо призначення Власенка Юрія Петровича виконуючим обов’язки генерального директора публічного акціонерного товариства «Центренерго»", - йдеться в документі.

Причини зміни тимчасового керівника компанії не зазначаються.

Як повідомлялось, напередодні ПАТ «Центренерго» заявило про нагальну необхідність провести нараду під головуванням Міненерго з метою вирішення питання критичних боргів перед державними компаніями енергетичного сектору, а також обговорення перспектив постачання тепловій генерації вугілля вітчизняного видобутку вже для наступного опалювального сезону.

Крім того, 26 лютого 2021 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оштрафувала компанію Центренерго через недостатні обсяги вугілля на складах ТЕС під час проходження поточного опалювального сезону, однак зменшила суму штрафу в 5 разів - до 170 тис. грн - через підтримку компанією енергосистеми країни під час морозів.

У січні 2021 року Господарський суд міста Києва скасував наказ Фонду державного майна України від 13 грудня 2018 року, тим самим фактично вказав у своєму рішенні на необхідність завершення розпочатих три роки назад процедур приватизації ПАТ "Центренерго".

Завершення процедури приватизації передбачає продаж належного державі пакета акцій товариства не менше як за 5,98 млрд грн.

Центренерго є одним із найбільших сучасних підприємств електроенергетичної галузі не лише України, а й у Європі. У загальному обсязі виробництва електроенергії України частка компанії становить близько 8%, в структурі теплової генерації – близько 18%.

Компанія відіграє істотну роль у підтримці та регулювання енергобалансу країни. Так, у січні-лютому 2021 року саме завдяки Центренерго, яке запустило газові блоки, вдалося в значній мірі перекритиа небаланси, що виникли внаслідок виведення в ремонт енергоблоків ТЕС компанією ДТЕК.