«Тарифна» комісія зменшила у п'ять разів штраф для Центренерго

НКРЕКП оштрафувала компанію «Центренерго» через недостатні обсяги вугілля на складах ТЕС під час проходження опалювального сезону 2020/2021 років, однак суму штрафу було зменшено у 5 разів через підтримку компанією енергосистеми країни під час морозів.

Як передає кореспондент Укрінформу, таке рішення енергетичний регулятор ухвалив 26 лютого.

«Комісія вирішила накласти штраф у розмірі 170 тис. грн (замість запланованих у проєкті рішення 850 тис. грн - ред.), оскільки компанія не виходила в аварійний ремонт і підтримала енергосистему у важкі часи, використовуючи на той момент дорогий газ, та понесла певні збитки», - зазначила на засіданні член НКРЕКП Ольга Бабій.

При цьому вона нагадала компанії про необхідність надалі більш детально прогнозувати свою діяльність, незважаючи на зовнішні обставини, та укладати договірні угоди на постачання палива.

Як зазначалося у ході засідання, регулятор врахував інформацію Центренерго про збільшення виробництва електроенергії його ТЕС в грудні на 29% і в січні - на 56% порівняно з прогнозним балансом, в результаті чого запаси вугілля з 1 листопада 2020 року по 15 січня 2021 року знизилися майже в 9 разів - до 40 тис. тонн, а на 19 січня скоротилися до 22 тис. тонн.

Водночас, у проєкті постанови Комісії, який був оприлюднений напередодні засідання, зазначалося: "...накласти штраф у розмірі 850 тис. грн на ПАТ "Центренерго" за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електроенергії та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії".

В акті невиїзної перевірки Центренерго, проведеної регулятором з 8 по 12 лютого, відзначається, що загалом протягом грудня 2020 року та січня 2021 року фактичні залишки вугілля на складах ліцензіата не відповідають гарантованим запасам, затвердженим Міненерго на ці місяці.

Відповідно до ліцензійних умов з виробництва електроенергії, компанії, що виробляють електроенергію з вуглеводнів, зобов'язані мати необхідні резерви відповідного палива для забезпечення безпечного постачання електроенергії.

За даними НКРЕКП, найбільшими постачальниками, які не виконали договірних обсягів поставок палива в грудні -січні, є ПАТ "Львівська вугільна компанія", ДП "Шахта ім. М.С. Сургая", ДП "Первомайськвугілля", ДП "ВК Краснолиманська", Veb Boks Solutions, ТОВ "Д. Трейдинг".