26 лютого, 18:00 - пресконференція на тему: «Зміна керівництва ПАТ “Центренерго”: Новий етап розвитку підприємства»

Організатор: Фонд державного майна України.

Спікери: Дмитро Сенниченко - голова Фонду державного майна України; Денис Кудін - заступник голови Фонду державного майна України.

Коротко. 26 лютого 2021 року Фонд держмайна провів оновлення менеджменту ПАТ “Центренерго”, призначивши за погодженням Кабінету Міністрів України заслуженого енергетика України Власенка Юрія Петровича в. о. генерального директора підприємства.

Учасники пресконференції отримають змогу дізнатися про завдання та плани нового очільника підприємства, підготовку до створення холдингу з перспективними державними шахтами та підготовку до приватизації.

Акредитація представників ЗМІ проходить за посиланням: https://forms.gle/XnybnppznjgaxcrC7

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

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Підсумкові матеріали:

Кінцевою метою зміни керівництва Центренерго є приватизація підприємства - голова ФДМУ

Кінцева мета повної зміни складу дирекції та в.о. генерального директора ПАТ "Центренерго" - це приватизація однієї з найбільших сучасних компаній електроенергетичної галузі України.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко на пресконференції в Укрінформі, присвяченій зміні менеджменту Центренерго.

"Перший етап - формування холдингу разом із вибраними перспективними шахтами, щоб Центренерго могло забезпечувати себе вугіллям. Другий етап - приватизація. Тому ми сьогодні замінили менеджмент", - сказав Сенниченко.

У ФДМУ пояснили зміну керівництва Центренерго новим етапом розвитку компанії.

Водночас, за словами Сенниченка, відбувається також зміна охорони на підприємстві.

"Зараз замінюємо там охорону. З понеділка починаємо працювати", - зазначив він.

"Ми здійснили всі необхідні юридичні дії. Але коли ввечері приїхали на підприємство представляти новий менеджмент, нам просто не відкрили двері", - пояснив Сенниченко зміну охорони.

Він зазначив, що у понеділок почнеться конкурс на постійного керівника підприємства.

"Ми запустили конкурс на пошук незалежних директорів, членів наглядової ради, щоб забезпечити якісне корпоративне управління", - зазначив голова приватизаційного відомства.

Як повідомляв Укрінформ, у січні 2021 року Господарський суд м.Києва скасував наказ Фонду державного майна України від 13 грудня 2018 року, тим самим фактично вказав у своєму рішенні на необхідність завершення розпочатих три роки тому процедур приватизації ПАТ "Центренерго".

Завершення процедури приватизації передбачає продаж державного пакета акцій товариства не менш як за 5,98 млрд грн.

Центренерго є одним із найбільших сучасних підприємств електроенергетичної галузі не лише в Україні, а й у Європі. У загальному обсязі виробництва електроенергії України частка компанії становить близько 8%, в структурі теплової генерації – близько 18%. Компанія відіграє істотну роль у підтримці та регулюванні енергобалансу країни.

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