Центренерго просить вирішити питання боргів в енергосекторі на державному рівні

Генеральний директор ПАТ «Центренерго» Олександр Корчинський просить уряд зібрати нараду з метою вирішення питання критичних боргів перед державними компаніями енергетичного сектору.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба "Центренерго".

Генеральний директор ПАТ «Центренерго» Олександр Корчинський звернувся до урядовців з проханням про проведення наради під головуванням Міненерго, за участі ПАТ «Центренерго», НАК «Нафтогаз», ДП «НЕК «Укренерго» та ДП «Енергоринок» з метою напрацювання механізму реструктуризації боргів перед державними компаніями енергетичного сектору.

"Уже 2 березня «Центренерго» має розрахуватися з ТОВ «ГК «Нафтогаз трейдинг». Однак, враховуючи дебіторську заборгованість ДП «Енергоринок» у майже 1,5 мільярда гривень, що утворилася ще за старої моделі ринку, а також борг НЕК «Укренерго», який не може бути погашений через власну значну дебіторську заборгованість «Укренерго», вільних коштів для незапланованих витрат ПАТ «Центренерго» не має. А штрафні багатомільйонні санкції за контрактом знищать економіку ПАТ "Центренерго". Переговори з ТОВ «ГК «Нафтогаз трейдинг" про реструктуризацію поки тривають. Між тим, питання боргів перед державними компаніями енергетичного сектору має системний характер і потребує вирішення на державному рівні", - йдеться в повідомленні.

Також темою для другої наради, яку керівник ПАТ «Центренерго» пропонує урядовцям зібрати за участю всіх зацікавлених сторін, є перспективи постачання тепловій генерації вже наступного опалювального сезону вугілля вітчизняного видобутку.

«Вже сьогодні важливо розуміти реальні ресурси державних вугледобувних підприємств і обсяги вугілля, якими вони гарантовано зможуть забезпечити потреби теплоелектростанцій. Адже подбати про покриття дефіциту державного вугілля іншими контрактами, в тому числі імпортом, на достатні для проходження осінньо-зимового періоду обсяги виробники електроенергії повинні вже зараз», - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у поточному опалювальному сезоні запаси вугілля на теплоелектростанціях знаходяться на критичному рівні. На початок лютого, у порівнянні з початком листопада 2020 року, запаси зменшилися у 6,5 раз до 384,4 тис. тонн. Із них газового вугілля зменшились у 8,9 раза до 240 тис. тонн, антрацитового – у 2,5 раза до 144,4 тис. тонн.

Для балансування енергосистеми ПАТ "Центренерго" було змушено запустити енергоблоки теплоелектростанцій, що працюють на значно дорожчому за вугілля газі.