ФДМУ: оновлене керівництво Центренерго має виконати п'ять завдань

Оновлене керівництво ПАТ "Центренерго" до кінця року має виконати 5 основних завдань, яке перед ними поставив Фонд державного майна.

Про це заявив заступник голови ФДМУ Денис Кудін на пресконференції в Укрінформі.

"Коли сьогодні ставили завдання перед новим керівником, визначили 5 основних KPI (Key Performance Indicators, ключові показники ефективності - ред.) до кінця 2021 року", - зазначив він.

Перше завдання, за словами Кудіна, - максимізація доходу від продажу електроенергії.

"Це просто відстежити, всі продажі відбуваються на Українській енергетичній біржі", - уточнив він.

Серед завдань нового менеджменту компанії - оптимізація витрат.

Крім того, необхідно побудувати вертикально-інтегровану компанію. "До прийняття рішення (уряду - ред.) це робота Міністерства енергетики за участю ФДМУ. Далі - це робота менеджменту Центренерго", - пояснив заступник голови ФДМУ.

За його словами, нове керівництво Центренерго до кінця року має також побудувати ефективний ланцюг постачання вугілля від державних шахт. "Це коли шахти продають вугілля тільки напряму", - уточнив Кудін.

Однак основним завданням, за його словами, є підготовка ПАТ "Центренерго" до приватизації в стислі терміни.

Водночас, як наголосив голова ФДМУ Дмитро Сенниченко, керівництво Центренерго буде змінюватися доти, доки не почне виконувати поставлені перед ним завдання.

"Ми не управляємо компаніями в операційному менеджменті. Але ми ставимо завдання. Це завдання, які ставить акціонер", - підкреслив Сенниченко.

Він навів приклад Об'єднаної гірничо-хімічної компанії, де менеджмент був змінений кілька разів.

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"Ми вже двічі або тричі поміняли менеджмент. І вона (компанія - ред.) рухається на приватизацію. До передачі у Фонд держмайна в 2019 році компанія закінчила з фінансовим результатом 100 млн гривень, а за 2020 рік - 650 млн гривень. Тому будемо змінювати. Якщо менеджмент виконує завдання і є результат, він працює", - наголосив очільник ФДМУ.

Щодо Центренерго, він зазначив, що Олександр Корчинський, який був у статусі виконуючого обов'язки генерального директора ПАТ "Центренерго" з 29 травня 2020 р., домігся позитивних зрушень у компанії, проте цього недостатньо.

"Компанія в 2019 році завершила фінансовий рік зі збитком 2,2 млрд гривень. За 2020 рік - фінансовий результат ми очікуємо, зараз підбиваються точні результати, позитивний від 50 до 100 млн грн", - зазначив Сенниченко.

Як повідомляв Укрінформ, 26 лютого Фонд державного майна України повністю оновив склад дирекції ПАТ "Центренерго", призначивши 8 топменеджерів на чолі з в.о. генерального директора Юрієм Власенком.