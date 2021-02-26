Метою зміни керівництва Центренерго є приватизація – голова ФДМУ

Кінцева мета повної зміни складу дирекції та в.о. генерального директора ПАТ "Центренерго" - це приватизація однієї з найбільших сучасних компаній електроенергетичної галузі України.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко на пресконференції в Укрінформі, присвяченій зміні менеджменту Центренерго.

"Перший етап - формування холдингу разом із вибраними перспективними шахтами, щоб Центренерго могло забезпечувати себе вугіллям. Другий етап - приватизація. Тому ми сьогодні замінили менеджмент", - сказав Сенниченко.

У ФДМУ пояснили зміну керівництва Центренерго новим етапом розвитку компанії.

Водночас, за словами Сенниченка, відбувається також зміна охорони на підприємстві.

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"Зараз замінюємо там охорону. З понеділка починаємо працювати", - зазначив він.

"Ми здійснили всі необхідні юридичні дії. Але коли ввечері приїхали на підприємство представляти новий менеджмент, нам просто не відкрили двері", - пояснив Сенниченко зміну охорони.

Він зазначив, що у понеділок почнеться конкурс на постійного керівника підприємства.

"Ми запустили конкурс на пошук незалежних директорів, членів наглядової ради, щоб забезпечити якісне корпоративне управління", - зазначив голова приватизаційного відомства.

Як повідомляв Укрінформ, у січні 2021 року Господарський суд м.Києва скасував наказ Фонду державного майна України від 13 грудня 2018 року, тим самим фактично вказав у своєму рішенні на необхідність завершення розпочатих три роки тому процедур приватизації ПАТ "Центренерго".

Завершення процедури приватизації передбачає продаж державного пакета акцій товариства не менш як за 5,98 млрд грн.

Центренерго є одним із найбільших сучасних підприємств електроенергетичної галузі не лише в Україні, а й у Європі. У загальному обсязі виробництва електроенергії України частка компанії становить близько 8%, в структурі теплової генерації – близько 18%. Компанія відіграє істотну роль у підтримці та регулюванні енергобалансу країни.