Корнієнко не виключає створення у Раді ТСК щодо «плівок Медведчука-Суркова»

Голова партії, перший заступник голови фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко вважає, що у ВР може бути створена тимчасова слідча або спеціальна комісія з розслідування фактів, озвучених у телефонній розмові нібито Віктора Медведчука і Владислава Суркова.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Корнієнко сказав у коментарі журналістам перед засіданням Ради розвитку громад та територій.

“Я думаю, що треба говорити про серйозний розгляд цього питання у Верховній Раді аж до створення Тимчасової слідчої комісії, тимчасової спеціальної комісії. Тому що ми бачимо вже не перший такий сигнал про співпрацю колишньої влади з Російською Федерацією через Віктора Медведчука, який, як ви знаєте, зараз є підсанкційною персоною, щодо якраз загрози національній безпеці. Тому тут треба розбиратися, давати серйозну оцінку. Я думаю, що суспільство вже дало і буде ще давати”, - зазначив депутат.

Він також підкреслив, що оприлюдненому запису мають дати правову оцінку правоохоронні органи.

“Я думаю, що вони мають просто відкрити справу по факту таких плівок, далі долучити її до інших справ про моменти державної зради і так далі, вони розберуться самі”, - сказав Корнієнко.

Як повідомлялося, ЗМІ оприлюднили аудіозапис розмови двох людей з голосами, схожими на голоси голови політради партії “Опозиційна платформа — за життя” Віктора Медведчука і колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова, які обговорюють поставки електроенергії в захоплений Крим і обмін полоненими на Донбасі.

Читайте також: Козак позивається до Верховного Суду через санкції

Аудіозапис телефонної розмови оприлюднив Цензор.НЕТ. За даними видання, розмова датована 2014 роком.

Зокрема, на аудіозаписі, нібито Медведчук і Сурков говорять про схему поставок електроенергії, в якій задіяні російська" Інтер РАО" та її структури на окупованому півострові. Крім того, вони обговорюють обмін полоненими. Говориться про різночитання в кількості полонених. Сурков називає проросійських терористів на Донбасі "ці наші там підопічні" і обіцяє допомогти з обміном ".

У записі згадується ім’я п’ятого Президента Петра Порошенка.

Укрінформ звернувся до пресслужби очолюваної Петром Порошенком фракції "Європейська Солідарність" з проханням прокоментувати викладену в цьому аудіо інформацію.