Корнієнко не виключає створення у Раді ТСК щодо «плівок Медведчука-Суркова»

Корнієнко не виключає створення у Раді ТСК щодо «плівок Медведчука-Суркова»

Укрінформ
Голова партії, перший заступник голови фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко вважає, що у ВР може бути створена тимчасова слідча або спеціальна комісія з розслідування фактів, озвучених у телефонній розмові нібито Віктора Медведчука і Владислава Суркова.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Корнієнко сказав у коментарі журналістам перед засіданням Ради розвитку громад та територій.

“Я думаю, що треба говорити про серйозний розгляд цього питання у Верховній Раді аж до створення Тимчасової слідчої комісії, тимчасової спеціальної комісії. Тому що ми бачимо вже не перший такий сигнал про співпрацю колишньої влади з Російською Федерацією через Віктора Медведчука, який, як ви знаєте, зараз є підсанкційною персоною, щодо якраз загрози національній безпеці. Тому тут треба розбиратися, давати серйозну оцінку. Я думаю, що суспільство вже дало і буде ще давати”, - зазначив депутат.

Він також підкреслив, що оприлюдненому запису мають дати правову оцінку правоохоронні органи.

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“Я думаю, що вони мають просто відкрити справу по факту таких плівок, далі долучити її до інших справ про моменти державної зради і так далі, вони розберуться самі”, - сказав Корнієнко.

Як повідомлялося, ЗМІ оприлюднили аудіозапис розмови двох людей з голосами, схожими на голоси голови політради партії “Опозиційна платформа — за життя” Віктора Медведчука і колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова, які обговорюють поставки електроенергії в захоплений Крим і обмін полоненими на Донбасі.

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Аудіозапис телефонної розмови оприлюднив Цензор.НЕТ. За даними видання, розмова датована 2014 роком.

Зокрема, на аудіозаписі, нібито Медведчук і Сурков говорять про схему поставок електроенергії, в якій задіяні російська" Інтер РАО" та її структури на окупованому півострові. Крім того, вони обговорюють обмін полоненими. Говориться про різночитання в кількості полонених. Сурков називає проросійських терористів на Донбасі "ці наші там підопічні" і обіцяє допомогти з обміном ".

У записі згадується ім’я п’ятого Президента Петра Порошенка.

Укрінформ звернувся до пресслужби очолюваної Петром Порошенком фракції "Європейська Солідарність" з проханням прокоментувати викладену в цьому аудіо інформацію.

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