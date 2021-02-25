Сурков і Медведчук у 2014 році говорили про електрику для Криму та обмін полоненими - ЗМІ

ЗМІ оприлюднили аудіозапис розмови двох людей з голосами, схожими на голоси лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука і колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова, які обговорюють постачання електроенергії до захопленого Криму та обмін полоненими на Донбасі.

Аудіозапис телефонної розмови оприлюднив Цензор.НЕТ, передає Укрінформ. За даними видання, розмова датована 2014 роком.

Зокрема, повідомляє Цензор.НЕТ, "Медведчук і Сурков говорять про схему постачання електроенергії, в якій задіяні російська "Інтер РАО" і її структури на окупованому півострові. Крім того, вони обговорюють обмін полоненими. Ідеться про різночитання в кількості полонених. Сурков називає проросійських терористів на Донбасі "ці наші там підопічні" і обіцяє допомогти з обміном".

Надаємо розшифрування розмови.

Медведчук: "И по углю. Я говорю: "Послушай…. Он говорит: "Да не, я с Гонтаревой разговаривал, она там дает команды. Сейчас какие-то бумаги должны донести эти государственные предприятия, которые мы открываем. Витя, – говорит, указание президента есть – мы всё сделаем". Я говорю: "Когда?". Мне задают вопрос каждый день: "Когда?". Ну, смотри, я тебе завтра позвоню в течение дня. Или твои ребята уже будут знать, что открыли".

Сурков: "Давай, Вить, договорились".

Медведчук: "Следующий вопрос – электроэнергия…".

Сурков: "Вкратце скажи, просто это не вполне мой вопрос. Просто для политического…".

Медведчук: "Не-не, ну почему. Чтоб ты знал по поводу электроэнергии. Постанову приняли одну – не ту…".

Сурков: "Ну, да. Мне Дима это и рассказал...".

Медведчук: "В понедельник я ему звонил… Еще был звонок... я уже не выдержал. Он уже в самолёте. Я ему, там, по мобильной связи говорю: “Послушай, ну если не надо этим заниматься, то я этим заниматься больше не буду. Мне это всё надоело". Я говорю: "Смотри, выдали постанову, которая никому не надо. Это кому надо?".

Сурков: "Ну, да".

Медведчук: "Ну, ты дал структуру, я поехал, ездил там семь раз, договаривался. Мы договорились. Теперь идёт торговля какая-то. Ну так ты скажи – поменяй структуру. Послушай, ну, я ж не играю сегодня с одними, завтра - с другими…".

Сурков: "Ну, да".

Медведчук: "Я говорю: есть поручение одного президента, я пришёл к тебе, есть поручение второго президента. Ну, так… Я уже не выдержал, я там разговаривал на таких тонах" - "Да что ты кипишуешь? Я сейчас дам команду". - Он там связывался при мне с самолёта с министром, он ещё на посадке, на взлёте был. Короче, ее дали, вчера вечером выдали постанову. Ну, такая постанова, в принципе устраивает. Он: "Но нам надо ввести для публичности тендер по поводу поставки в Крым…". Ну, хорошо… Тендер на поставку... Ну ты вдумайся только! Я говорю: "Ну кто же её будет туда поставлять, кроме тех, кто даст ту цену, о которой мы договорились? Мы договорились 2,99…".

Сурков: "Абсолютно, да".

Медведчук: "Я говорю: "Кто её даст, если сегодня поставляют по 3,43?" – "Ну, всё равно, – тендер пусть проведут…" - "Ну, хорошо, но мы ж тендер выиграли?" - "Да не! Там на тендер никто не заявится". ...Короче, я вчера вечером разговариваю, позвонил президенту в Австралию. Я говорю: "Послушай, ну, цирк продолжается". Он говорит: "Так, смотри, попроси, чтобы был контракт с этой нашей структурой, с которой ты договаривался". Ну, точнее, ты понял, какая она наша…".

Сурков: "Да-да. Понятно".

Медведчук: "Да. С "Интер РАО" и со структурой "Интер РАО" в Крыму, которая будет приобретать эту электроэнергию. И мы сейчас этот якобы там… Ну, тендер уже пишут. Мы этот тендер проведём, там будет этот единственный участник. Никто ж не заявится. Но мне нужны эти контракты, и мы тогда подпишем, соответственно, наш укр … (неразборчиво). Он говорит: "Но там в контракте будет написано, что ту электроэнергию, которую покупает Украина, будет…". Я говорю: "Ну, конечно, будет, мы ж два одновременно подписываем – с "Интер РАО" в России и со структурой "Интер РАО" в Крыму. Это ж гарантированные поставки, в два конца". Я говорю: "Давай уже сделаем, давай уже будем двигаться"... Да не, ну послушай, если бы я ещё не мог связываться со всеми, то вообще был бы полный… Я ему вчера вечером позвонил. – "...Мы сейчас должны тендер, надо условия разработать…" – "А какой же тендер вы будете?" – "Тендер на структуру, которая будет покупать в Крыму!". Вы отношение к Крыму имеете?!..." (нецензурно).

Сурков: "Надо, чтобы американская компания чтоб была...". (Смеётся)

Медведчук: "Американская надо, чтобы в Крыму продавала, да. Попала сразу под санкции..."(смеется).

Сурков: "Да" (смеется).

Медведчук: "Мне позвонил президент ночью. Мы с ним разговаривали. Он сказал, чтобы я тебе передал такую просьбу. Вот я тебе передал. Мне уже … (нецензурно). Что хочешь, то и делай. Все...".

Сурков: "Да, весело там у вас. Ну я понял, ладно".

Медведчук: "Ты все понял, да?".

Сурков: "Вить, ну ты этому президенту своему передай… Тому, который…" (смеётся).

Медведчук: "Я обязательно своему президенту в Украине передам. Я догадался...".

Сурков: "Передай, что он хороший. А то он меня ругает постоянно" (нецензурно) (смеётся).

Медведчук: "Да? Я скажу, шо Слава...".

Сурков: "Пусть он у меня…".

Медведчук: "Можно, я скажу, что ты раскаялся?".

Сурков: "Скажи. Скажи. Серьёзно".

Медведчук: "Можно, я скажу, что ты раскаялся?".

Сурков: "Ну, так в чём мне раскаиваться? Я мирный человек… (смеётся). Все время меня критикует".

Медведчук: "Ну, в том, что ты хороший..." (смеется). Ну, подожди. Ну, тебя предлагали устроить министром внутренних дел в Украину…".

Сурков: "Да. Было дело, да… (смеется). Скажи, что я готов!".

Медведчук: "Мне рассказали, мне рассказали..." (смеются оба).

Сурков: "… Готов по-прежнему..." (смеётся).

Медведчук: "Не, так они ж сначала хотят, чтоб ты перековался с "ястреба" в "голуби"... (смеётся).

Сурков: "Да-да. Ну ты скажи, ты передай, что я не могу перековаться, но я буду вести себя хорошо. Ладно?".

Медведчук: "Ты будешь ястребом с голубиным лицом. Нет, голубем с ястребиным лицом. Вот так…" (смеётся).

Сурков: "Нет, ну голубем не хочу (нецензурно)" (смеётся).

Медведчук: "Я думаю, Слава, что у нас с тобой голубями уже не получится" (смеётся).

Сурков: "Да, вряд ли. Поздновато, поздновато...".

Медведчук: "Слушай, ещё в одну авантюру меня хотят втащить".

Сурков: "Чего?".

Медведчук: "Смотри. Предложил наш уважаемый Пётр Алексеевич, и это было поддержано Владимиром Владимировичем, поучаствовать в освобождении пленных. Мне. То есть он готов дать мне мандат…".

Сурков: "Я знаю, что ты там… можешь играть".

Медведчук: "А, ты знаешь…".

Сурков: "И чего, в итоге?".

Медведчук: "Ну, ничего. Я жду мандат..." (смеётся).

Сурков: "Давай-давай, забирай, забирай, забирай...".

Медведчук: "Ты согласен с этим?".

Сурков: "Я думаю, тебе это в плюс".

Медведчук: "Ну, не. Ну, да. Ну, ты ж не возражаешь, нет?".

Сурков: "Нет. Я сто процентов не возражаю. Забирай. Забирай всех. Там просто, Вить, есть проблема… Ну, ты это хорошо знаешь...".

Медведчук: "А мне рассказали уже эту проблему…".

Сурков: "Там разночтение по цифрам большое…".

Медведчук: "Большое. Да. В понедельник я разговаривал…".

Сурков: "Как с лета это идет… Никак это там…".

Медведчук: "Ну, понимаешь, солнце. Я же человек, прожил жизнь, уже в возрасте. Слава, извини, да?... И когда мне Порошенко дважды сказал, шо надо тебе позаниматься, я говорю: "Спасибо, Пётр Алексеич, если надо я готов". Я такой, знаешь, вот не верю в светлое будущее…".

Сурков: "Это правда. Подвох, подвох какой-то в этом".

Медведчук: "Да. Потом цифры-то мне сказали – 682 и 208, да?".

Сурков: "Да".

Медведчук: "А когда я начал в понедельник говорить об этом, "Да не, – говорит. – Откуда? (смеется). Нету таких цифр…". Так, я понял, почему поучавствовать – потому что не так всё просто".

Сурков: "Ну, дело такое. Дело хреновое, оно вот. Именно из-за разночтения в цифрах. Я почему об этом говорю …".

Медведчук: "Да".

Сурков: "Так-то, всё, что там есть в наличии. Ну, Вить, конечно, мы поможем… Но там просто нам приписывают то, чего там нет… (смеется). Вот в чем проблема... ".

Медведчук: "Так в этом же суть. Я же сразу почувствовал, что какой-то подвох есть".

Сурков: "У меня ощущение, честно говоря, что то ли вот у каких-то ребят кто-то там погиб. Наверное… их там списали пока в эту когорту … я даже не знаю, как объяснить… или без вести пропавших, а они … ".

Медведчук: "Ну, конечно. Без вести пропавших уже большая цифра и здесь …".

Сурков: "... а они числятся в плену. Даже не понимаю, откуда такое большое разночтение. Оно просто не может быть такое, понимаешь… ".

Медведчук: "Я понял".

Сурков: "Разберешься как-нибудь… Не, ну задача, правда, такая… Ты видишь, опять не получилось. По цифрам так и не сошлись. Поэтому всех на всех никак не получается".

Медведчук: "Ну…".

Сурков: "Предъявляют одни цифры: всех вот столько. Эти наши там, подопечные, говорят: "Нет, вот столько там". Ну, и чего? Как? Трудно сказать… Ну, чем могу, я тебе помогу. Можешь рассчитывать, да".

Медведчук: "Хорошо, Слава. Ну, вот, и видишь, я тебя всё проинформировал. Так что…".

Сурков: "Ладно, Вить, я на связи. Если что там…".

Медведчук: "Тогда, давай! По итогам встречи я тебе позвоню, обязательно".

Сурков: "Если можно, дай мне всё-таки, какую-никакую, какая бы она не была, реакцию, если ты там про меня…".

Медведчук: "Слава, ну как это? Я тебе обязательно позвоню… Ну что ты".

Сурков: "Договорились, Вить, спасибо".

Медведчук: "Давай, пока".

Сурков: "Давай, пока. До встречи".

Укрінформ звернувся до пресслужби очолюваної Петром Порошенком фракції "Європейська солідарність" з проханням прокоментувати викладену в цьому аудіо інформацію.

19 лютого РНБО застосувала санкції проти 19 юридичних осіб та восьми фізичних осіб. У списку є Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що санкції щодо цього подружжя - за статтею "фінансування тероризму".