Козак позивається до Верховного Суду через санкції
Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.
“До ВС надійшов позов від фізособи, щодо якої застосовано санкції. 24 лютого 2021 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшов позов, яким оскаржується Указ Президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 «Про рішення Ради національної безпеки й оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», а саме додатка № 1, відповідно до якого застосовано санкції до позивача Тараса Козака”, - йдеться у повідомленні.
У суді нагадали, що раніше до ВС уже надходили позовні заяви щодо оскарження згаданого Указу Президента.
Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 2 лютого підписав указ про санкції щодо нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Згідно з документом, своє мовлення серед іншого, мали припинити телеканали «112 Україна», ZIK та Newsone. В ніч проти 3 лютого кабельні провайдери відключили телеканали. Наразі вони мовлять лише в Youtube. Указ оскаржено у Верховному суді.