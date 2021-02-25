Козак позивається до Верховного Суду через санкції

До Верховного Суду надійшов четвертий позов на оскарження указу Президента, яким було запроваджено санкції відносно телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

“До ВС надійшов позов від фізособи, щодо якої застосовано санкції. 24 лютого 2021 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшов позов, яким оскаржується Указ Президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 «Про рішення Ради національної безпеки й оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», а саме додатка № 1, відповідно до якого застосовано санкції до позивача Тараса Козака”, - йдеться у повідомленні.

У суді нагадали, що раніше до ВС уже надходили позовні заяви щодо оскарження згаданого Указу Президента.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 2 лютого підписав указ про санкції щодо нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Згідно з документом, своє мовлення серед іншого, мали припинити телеканали «112 Україна», ZIK та Newsone. В ніч проти 3 лютого кабельні провайдери відключили телеканали. Наразі вони мовлять лише в Youtube. Указ оскаржено у Верховному суді.