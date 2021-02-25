Анулювання ліцензії каналу «112»: Нацрада очікує від ОАСК на відкриття проваджень

У Національній раді з питань телебачення і радіомовлення очікують, що днями Окружний адміністративний суд Києва повідомить про відкриття проваджень у справі анулювання ліцензії на мовлення телеканалу «112 Україна».

Про це повідомили на запит Укрінформу у пресслужбі Національної ради.

«Наразі, відповідно до інформації, яка міститься на сайті «Судова влада України», призначено склад суду щодо розгляду трьох позовних заяв про анулювання ліцензій ТОВ «ТРК «112-ТВ». Судді протягом 5 днів із дня надходження позовів мають вирішити питання про відкриття провадження у справі. Далі строки розгляду і вирішення справи будуть залежати від обраного судом порядку судочинства (спрощеного або ж загального), а також інших процесуальних обставин та прийнятих процесуальних рішень», - зазначили у пресслужбі.

Водночас додали, що, окрім того, в разі оскарження ліцензіатами ухвалених Національною радою рішень щодо звернення до суду з відповідними позовами ця обставина також може вплинути на строки розгляду судових справ.

Щодо інших підсанкційних каналів у Нацраді зауважили, що також звернулися до Львівського окружного адміністративного суду з позовами про анулювання ліцензії ТОВ «Нові комунікації» (логотип "Z ZIK" – ред.), однак станом на сьогодні провадження ще також не відкриті.

«Щодо ТОВ «Аріадна ТВ», ТОВ «Новий формат ТВ», ТОВ «Лідер ТВ», ТОВ «ТВ Вибір», ТОВ «Партнер ТВ» (група каналів, які мовлять під логотипом «112 Україна» - ред.) повідомляємо, що ці телерадіоорганізації не здійснюють мовлення, оскільки ще 26.09.2019 року рішеннями Національної ради № 1415-1419 було відмовлено у продовженні строку дії ліцензій зазначеним компаніям», - зазначили у пресслужбі.

А також додали: «Щодо ТОВ «Новини 24 години» (логотип NewsOne - ред.) Національна рада 05.09.2019 року ухвалила рішення № 1319, відповідно до якого вона звернулася з позовом про анулювання ліцензії на мовлення (НР № 00034-м від 26.06.2016) ТОВ «Новини 24 години». Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 07.12.2019 року провадження у справі № 640/18568/19 зупинено».

Як повідомляв Укрінформ, до Окружного адміністративного суду Києва 24 лютого 2021 року надійшли позови від Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про анулювання ліцензії на мовлення для "Телерадіокомпанія "112-ТВ", логотип - "112 Україна".

"Як зазначає позивач - ненадання ліцензіатом у повному обсязі документів, необхідних для здійснення невиїзної перевірки, в строк, визначений рішенням Нацради про призначення такої перевірки, є відмовою ліцензіата в її проведенні, що, згідно з законом, є підставою для звернення до суду про анулювання ліцензії на мовлення", - повідомили у пресслужбі суду, додавши, що до них надійшли три позови, в яких, зокрема, йдеться про призначення в різний період відповідних перевірок. ОАСК вирішує питання про відкриття провадження за цими адміністративними позовами.

Раніше, 2 лютого, Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника - народного депутата від ОПЗЖ Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів.