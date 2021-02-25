Анулювання ліцензії каналу «112»: Нацрада очікує від ОАСК на відкриття проваджень

Анулювання ліцензії каналу «112»: Нацрада очікує від ОАСК на відкриття проваджень

Укрінформ
У Національній раді з питань телебачення і радіомовлення очікують, що днями Окружний адміністративний суд Києва повідомить про відкриття проваджень у справі анулювання ліцензії на мовлення телеканалу «112 Україна».

Про це повідомили на запит Укрінформу у пресслужбі Національної ради.

«Наразі, відповідно до інформації, яка міститься на сайті «Судова влада України», призначено склад суду щодо розгляду трьох позовних заяв про анулювання ліцензій ТОВ «ТРК «112-ТВ». Судді протягом 5 днів із дня надходження позовів мають вирішити питання про відкриття провадження у справі. Далі строки розгляду і вирішення справи будуть залежати від обраного судом порядку судочинства (спрощеного або ж загального), а також інших процесуальних обставин та прийнятих процесуальних рішень», - зазначили у пресслужбі.

Водночас додали, що, окрім того, в разі оскарження ліцензіатами ухвалених Національною радою рішень щодо звернення до суду з відповідними позовами ця обставина також може вплинути на строки розгляду судових справ.

Щодо інших підсанкційних каналів у Нацраді зауважили, що також звернулися до Львівського окружного адміністративного суду з позовами про анулювання ліцензії ТОВ «Нові комунікації» (логотип "Z ZIK" – ред.), однак станом на сьогодні провадження ще також не відкриті.

Читайте також: Новий медіахолдинг з каналами Медведчука ще не звертався за ліцензією - Нацрада

«Щодо ТОВ «Аріадна ТВ», ТОВ «Новий формат ТВ», ТОВ «Лідер ТВ», ТОВ «ТВ Вибір», ТОВ «Партнер ТВ» (група каналів, які мовлять під логотипом «112 Україна» - ред.) повідомляємо, що ці телерадіоорганізації не здійснюють мовлення, оскільки ще 26.09.2019 року рішеннями Національної ради № 1415-1419 було відмовлено у продовженні строку дії ліцензій зазначеним компаніям», - зазначили у пресслужбі.

А також додали: «Щодо ТОВ «Новини 24 години» (логотип NewsOne - ред.) Національна рада 05.09.2019 року ухвалила рішення № 1319, відповідно до якого вона звернулася з позовом про анулювання ліцензії на мовлення (НР № 00034-м від 26.06.2016) ТОВ «Новини 24 години». Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 07.12.2019 року провадження у справі № 640/18568/19 зупинено».

Як повідомляв Укрінформ, до Окружного адміністративного суду Києва 24 лютого 2021 року надійшли позови від Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про анулювання ліцензії на мовлення для "Телерадіокомпанія "112-ТВ", логотип - "112 Україна".

"Як зазначає позивач - ненадання ліцензіатом у повному обсязі документів, необхідних для здійснення невиїзної перевірки, в строк, визначений рішенням Нацради про призначення такої перевірки, є відмовою ліцензіата в її проведенні, що, згідно з законом, є підставою для звернення до суду про анулювання ліцензії на мовлення", - повідомили у пресслужбі суду, додавши, що до них надійшли три позови, в яких, зокрема, йдеться про призначення в різний період відповідних перевірок. ОАСК вирішує питання про відкриття провадження за цими адміністративними позовами.

Раніше, 2 лютого, Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника - народного депутата від ОПЗЖ Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-