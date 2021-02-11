Євросоюз бачить в Україні важливу енергетичну трансформацію – Боррель

Європейська «Зелена угода», головним призначенням якої є боротьба з кліматичними змінами, невдовзі матиме потужні геополітичні наслідки.

Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками Ради асоціації Україна - ЄС заявив Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Імплементація «Зеленої угоди», яка є частиною боротьби з кліматичними змінами матиме дуже потужні та глибокі геополітичні наслідки. Активи, які зараз є дуже цінними, надалі таким не будуть, а інші, якими нехтували, матимуть велике значення. Завдяки нашим стосункам з Росією та країнами Сходу ми досягли межі у газовому постачанні, і тут є проблема. В Україні ми бачимо важливу енергетичну трансформацію, і готові допомогти у цьому», - сказав Боррель.

Він нагадав, що у жовтні минулого року під час саміту Україна - ЄС європейська сторона привітала амбітні наміри України наблизити власну політику та законодавство до європейської «Зеленої угоди». Після цього віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс і Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провели зустрічі для обговорення шляхів просування України до «зеленої» економіки.

«Цей перехід є легшим для деяких країн, і важчим для інших, залежно… від ресурсів, які вони можуть використовувати. Але кінцева мета цих зусиль є тією ж самою – вона стосується всіх нас. Ми в Євросоюзі знаємо дуже добре, що лише наших зусиль не буде достатньо, що нам необхідна підтримка партнерів. Україна має бути одним з таких партнерів», - зазначив Високий представник ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, урядова делегація на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем минулого вівторка розпочала візит до Брюсселя, в ході якого мала зустрічі з керівниками та офіційними представниками ЄС, Єврокомісії, Європарламенту та НАТО.

11 лютого Денис Шмигаль очолює українську делегацію на переговорах e форматі Ради асоціації Україна - ЄС.

Фото: Eropean Union