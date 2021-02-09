Росія розширила економічні санкції проти України

Уряд Російської Федерації розширив список залізничної продукції, забороненої для імпорту з України.

Як передає Укрінформ, відповідну постанову опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Зокрема, заборонено імпорт осей для коліс діаметром 710 мм і більше; колісних пар, коліс діаметром 710 мм і більше, і виливок для таких коліс. Також заборонений імпорт бічних рам візків вантажних вагонів і надресорних балок.

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Постанова набула чинності з моменту публікації, 9 лютого.

Як повідомлялося, Міністерство транспорту Росії запропонувало заборонити імпорт українських залізничних коліс наприкінці 2020 року. Причина - попит на колеса на російському ринку став слабшати з четвертого кварталу 2019 року. Це відбулося переважно через збільшення кількості вагонів, які тимчасово не використовуються.

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Раніше, 3 червня 2020 року, Євразійська економічна комісія (ЄЕК) повернула антидемпінгове мито в 34,22% на залізничні колеса компанії Інтерпайп українського бізнесмена Віктора Пінчука.

15 жовтня російські вагонні оператори зверталися з листом до віцепрем'єра РФ Андрія Білоусова з проханням не обмежувати імпорт залізничних коліс з України.