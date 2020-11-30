Інтерпайп почав поставки коліс для високошвидкісних потягів Deutsche Bahn

Українська промислова компанія Інтерпайп поставила першу партію пасажирських залізничних коліс для високошвидкісних потягів німецького залізничного оператора - Deutsche Bahn.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужба Інтерпайпу.

«Це вкрай важливе замовлення і відмінна можливість увійти в список компаній-постачальників для високошвидкісного пасажирського транспорту. На європейському ринку до такої продукції висувають дуже жорсткі вимоги, і, як правило, вагонобудівні та вагоноремонтні компанії віддають перевагу вже перевіреним постачальникам. Успішне виконання цього замовлення для Deutsche Bahn відкриває нові перспективи залізничному дивізіону Інтерпайп», - сказав директор дивізіону залізничної продукції Інтерпайп Олександр Гаркавий.

Зазначається, що пасажирські залізничні колеса для високошвидкісних потягів - складний продукт. Жорсткі вимоги висуваються до їх показників пластичності, а також до міцності і конструкції в частині геометричних параметрів.

Фахівці R & D Інтерпайп успішно впоралися з поставленим завданням, розробивши всю технологію виробництва - від проектування конструкції і хімскладу до готового колеса.

Таким чином, українське підприємство стало першим на пострадянському просторі виробником, яке вийшло на європейський ринок пасажирських коліс для високошвидкісних потягів і став сертифікованим постачальником такого продукту для Deutsche Bahn.

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Інтерпайп - українська компанія, виробник безшовних труб і залізничних коліс. Продукція компанії постачається більш ніж в 80 країн світу через мережу торгових офісів на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

У 2019 Інтерпайп реалізував 798 тис. тонн готової продукції, в тому числі - 203 тис. тонн залізничної продукції, яка реалізується під брендом KLW.

На підприємстві працюють 11 тис. співробітників. Торік компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 3,25 млрд грн.