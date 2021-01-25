У водах Данії відновилося будівництво Nord Stream 2

У Балтійському морі - у водах Данії - відновилися роботи з укладання труб для газопроводу Nord Stream 2.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Російське судно відновило роботи з укладання труб газопроводу Nord Stream 2 неподалік від данського острова Борнгольм.

Зазначається, що за інформацією компанії-оператора газогону, будівництво ведеться відповідно до отриманих раніше узгоджень. Добудову веде російська баржа-трубоукладач «Фортуна».

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«За даними порталу відстеження суден Marinetraffic, баржа перебуває приблизно за 28 кілометрів від данського острова Борнгольм», - уточнюється в повідомленні. Поруч із нею розташувалися ще кілька російських суден, які мають надати підтримку «Фортуні».

Як повідомлялося, 94% газопроводу Nord Stream 2 завдовжки 1234 км та вартістю 10 млрд євро вже завершено.

Роботи з прокладання труб були зупинені наприкінці 2019 року через оголошення США санкцій. Зараз російська сторона намагається знайти шляхи завершити будівництво власними силами, але західні компанії через санкції відмовляються сертифікувати і страхувати газопровід.

21 січня Європарламент ухвалив резолюцію у зв'язку з арештом російського опозиціонера Олексія Навального, яка закликає ЄС до ґрунтовного перегляду стратегії відносин з РФ і до негайної зупинки проєкту Nord Stream 2.