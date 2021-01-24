У Німеччині не виключають судових позовів у разі зупинки Nord Stream 2

Зупинка будівництва російсько-німецького проєкту газопроводу «Північний потік-2» на даному етапі може потягнути за собою судові позови.

Про це заявила міністр охорони довкілля та ядерної безпеки ФРН Свенья Шульце в інтерв'ю редакційні мережі RND, передає Укрінформ.

«Якби ми зупинили проєкт зараз, то… можливо, наразилися б на судовий процес», - сказала Шульце.

Вона нагадала, що рішення щодо будівництва трубопроводу «Північний потік» було ухвалено багато років тому, що трубопровід майже готовий і затверджений у рамках юридичного процесу. Отже, на думку політика, зупинка проєкту завдала би шкоди «з точки зору надійності правових рішень».

Шульце повторила, що в умовах відмови країни від атомної енергетики (до кінця 2022 року) і вугілля (до 2038-го) Німеччина потребуватиме природний газ як перехідний енергоносій. Німеччина імпортозалежна щодо газу.. «Кліматично-нейтральною» ФРН обіцяє стати до 2050 року.

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Як повідомлялося, 94% спірного трубопроводу довжиною 1234 км і вартістю 10 млрд євро вже завершені. Наразі бракує загалом близько 150 км - по 75 км на обох лініях. Роботи з прокладки труб були зупинені наприкінці 2019 року через оголошення США санкцій. Наразі російська сторона намагається знайти шляхи завершити будівництво власними силами, але західні компанії через санкції відмовляються сертифікувати та страхувати газогін.