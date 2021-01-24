Посли України та Польщі у ФРН розкритикували плани щодо завершення Nord Stream 2

Посли України та Польщі у ФРН розкритикували плани щодо завершення Nord Stream 2

Укрінформ
Посли України та Польщі у Німеччині Андрій Мельник і Анджей Пржилембський розкритикували рішення уряду землі Мекленбург – Передня Померанія про заснування так званого екологічного фонду, щоб завершити будівництво газопроводу «Північний потік-2».

Про це йдеться у статті під назвою «Дипломати атакують соціал-демократичний уряд через «Північний потік-2», яка вийшла у суботу у німецькому журналі «FOCUS», передає кореспондент Укрінформу.

«Посли закидають прем’єр-міністру Мануелі Швезіг цинізм у її політиці, що загрожує розділенням Європи», - пише автор.

На думку посла Польщі у Німеччині, такі кроки відповідають політиці «Germany First». «Німецько-російський проєкт розділяє Європейський Союз та загрожує безпеці Польщі та балтійських держав», - підкреслює дипломат.

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Посол України Андрій Мельник закидає Мануелі Швезіг, яка є членом Соціал-демократичної партії Німеччини, «цинізм, з яким вона розповідає байки». На його думку, введення «Північного потоку – 2» в експлуатацію призведе до «втрати довіри до Німеччини як геополітичного гравця із негативними наслідками для майбутнього Європи, які навряд чи вдасться виправити».

«Залишиться гіркий післясмак і на довгі роки отруїть атмосферу», - зауважив Мельник.

Сама Мануела Швезіг у коментарі журналу заявила, що «з повагою бере до уваги позицію іноземних послів», яка, втім, не видається їй переконливою.

Як повідомлялося, парламент землі ФРН Мекленбург — Передня Померанія, де Nord Stream 2 виходить на суходіл, схвалив створення «Фонду охорони клімату та довкілля», який займатиметься закупівлею обладнання та будматеріалів, щоб вивести з-під можливих санкцій США інших підрядників проєкту. Експерти та захисники природи заявили, що цей фонд не має нічого спільного з захистом довкілля.

В уряді Німеччини заявили, що не мають стосунку до цієї ініціативи.

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Газопровід, довжина якого перевищує 1200 кілометрів, побудований на 94%. Рік тому завдяки американським санкціям будівництво було призупинено, однак РФ відновила роботи власними силами за згоди німецької сторони.

Україна виступає проти будівництва цього газогону. Його противниками також є США, Польща і країни Балтії.

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