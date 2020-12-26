Шмигаль: У новий рік заходимо із прогнозами зростання економіки на 5%

Завершення бюджетного року, розвиток атомної енергетики, тренд на відновлення промисловості, зменшення безробіття, результати програми “5-7-9” - такими були основні економічні події останнього тижня року, що минає.

Як передає Укрінформ, такі підсумки підбив на своїй сторінці у Фейсбуці Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це останній допис із рубрики “Економіка тижня” цього року. У 2021-й ми заходимо із прогнозами про зростання економіки на майже +5%. Для цього в нас із вами є все необхідне: стратегія, ресурси та готовність спільно працювати заради блага своєї країни", - написав прем'єр.

Глава уряду відзначив, що станом на 23 грудня загальний фонд державного бюджету було виконано на 100%. "До кінця року доходи бюджету буде суттєво перевиконано. Коли наш уряд прийшов у березні, відставання по доходах становило майже 40 млрд грн. Завдяки активній роботі по боротьбі зі схемами та скрутками цю цифру вдалося нівелювати. У порівнянні з минулим роком податкові органи завершують рік збільшенням зборів на більш ніж 60 млрд грн", - зауважив Шмигаль.

Також, відзначив прем'єр, попри маніпуляції окремих політиків, держава повністю виконує свої зобов'язання, зокрема, з фінансування капітальних видатків.

"На Єдиному казначейському рахунку станом на 23 грудня було понад 60 млрд грн, і це абсолютний рекорд на цю дату. Всі борги із зарплат шахтарям виплачені, кошти на закупівлю вакцин виділені, доплати у розмірі 8 тис. грн українцям, діяльність яких буде припинена внаслідок “карантину зимових канікул”, вже здійснюються", - додав Шмигаль.

Серед подій тижня Прем'єр відзначив свій візит на Херсонщину, де завершилося будівництво повітряної лінії електропередачі Запорізька АЕС — підстанція «Каховська».

"За словами керівництва Енергоатому — це дасть можливість Запорізькій атомній електростанції у січні наступного року вперше у своїй історії вийти на повну потужність у своїй роботі. За 11 місяців цього року українські АЕС виробили 52% всієї електроенергії, що абсолютно співставно цифрам минулих років. Атомна енергетика та її розвиток були та залишаються одним із пріоритетів нашого Уряду. Наступного року Україна вперше відмовиться від зберігання відпрацьованого ядерного палива у Росії. Це заощадить українським платникам податків сотні мільйонів доларів та зменшить нашу залежність від країни-агресора", - розповів Прем'єр-міністр.

Також, на тижні що минув, стали відомі оптимістичні дані щодо зменшення рівня безробіття, створення та збереження робочих місць, відзначив очільник уряду.

"Безробіття, створення та збереження робочих місць стали одним із найбільших викликів перед Урядом цьогоріч. У ІІІ кварталі цього року, у порівнянні з ІІ кварталом, загальна кількість безробітних зменшилася на 600 тисяч людей, а загальний рівень безробіття повернувся фактично до рівня кінця 2018 року. Уряд виділив мільярди гривень на підтримку бізнесу, завдяки чому вдалося зберегти близько 400 тисяч робочих місць", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр також згадав Програму доступних кредитів для МСБ “5-7-9”, яка цьогоріч вийшла на позначку в 16 млрд грн. Такі показники виконання програми були оприлюднені на тижні, що минув.

"У кризовий рік — це величезний успіх. Вперше за останні 10 років невеликі підприємці отримали можливість брати дешеві гроші для розвитку та підтримки власної справи. І це не окремі обрані “друзі”, а майже 7 тисяч різних бізнесів, де працюють сотні тисяч наших громадян. Наступного року держава виділяє на програми доступного кредитування 12 млрд грн, що дасть змогу забезпечити вже десятки мільярдів доступних грошей для малих та середніх підприємців", - розповів Шмигаль.

Він також відзначив оприлюднені на тижні дані щодо відновлення промислового виробництва в листопаді цього року до рівня листопада 2019-го.

"Якщо порівнювати з жовтнем, то промисловість зросла майже на 1,5%. Комплексні програми підтримки промисловості, зокрема, машинобудування, дадуть поштовх до подальшого зростання в наступному році. Для цього в бюджеті на 2021 рік так само передбачені мільярди гривень підтримки", - зазначив прем'єр.

Серед новин тижня Шмигаль також назвав запуск Єдиного експортного вебпорталу.

"Це платформа для українського бізнесу, що допоможе йому вийти на нові ринки. Важливо, що проєкт налаштований також на підтримку малого та середнього бізнесу, який зацікавлений в експорті своєї продукції. За даними Світової організації торгівлі загальний товарообіг цього року впаде на більш ніж 9%. При цьому український експорт в останні місяці демонструє зростання у порівнянні з аналогічними періодами попереднього року (у листопаді на неймовірні +9%). Тому підтримка наших експортерів у 2021 році буде розширена", - резюмував Прем'єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що всі передбачені цьогорічним бюджетом соціальні зобов’язання будуть виконані.