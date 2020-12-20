Україна завершить рік з виконанням всіх соціальних зобов’язань — Прем'єр

Усі передбачені цьогорічним бюджетом соціальні зобов’язання будуть виконані.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Україна завершить рік з виконанням всіх соціальних зобов’язань, які були передбачені нинішнім бюджетом", - зазначив він.

Глава уряду нагадав, що місія МВФ розпочне роботу в Україні з наступного тижня.

"Для України це є підтвердженням підтримки МВФ у провадженні реформ та позитивним сигналом щодо виплати чергового траншу. А для наших міжнародних фінансових партнерів та банківського середовища — маркером стабільності”, - наголосив Шмигаль.

Окрім того, додав він, цього тижня уряд підписав угоду з ЄБРР на суму 450 млн євро, які будуть спрямовані на розвиток дорожньої інфраструктури. Зокрема, ідеться про капітальний ремонт автошляху М-05 Київ-Одеса та будівництво Північного обходу Львова.

“Реалізація цих проєктів не лише зробить життя людей комфортнішим, а й створить мультиплікативний ефект для зростання економіки України”, - вважає Прем'єр-міністр.

Він також підкреслив, що в ухваленому цього тижня державному бюджеті на 2021 рік основне збільшення видатків передбачене на медицину (+47 млрд грн) та освіту (+23 млрд грн). Також закладене суттєве збільшення фінансування безпеки й оборони (+21 млрд грн) та соціальної допомоги (+19 млрд грн).

"Важливо, що ставки ПДВ, ПДФО, ЄСВ, податку на прибуток підприємств залишаються без змін. Водночас у держбюджеті передбачене зростання заробітних плат для медиків, освітян, військовослужбовців”, - наголосив Шмигаль.

Прем’єр-міністр заявив, що бюджет є збалансованим з точки зору доходів-видатків та реалістичний до виконання.

Як повідомлялось, Верховна Рада 15 грудня ухвалила у другому читанні та в цілому закон про Державний бюджет України на 2021 рік.

18 грудня стало відомо, що місія МВФ розпочне перший перегляд угоди у форматі Stand-by для України у період з 21 по 23 грудня. З огляду на пандемію, місія провадитиме дистанційне обговорення з українською владою заходів і реформ, необхідних для завершення першого перегляду.

Того ж дня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеефірі заявив, що Україна отримає транш від МВФ на початку 2021 року.