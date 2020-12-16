Рада відправила на доопрацювання законопроєкт щодо АМКУ

Верховна Рада направила на повторне друге читання законопроєкт №3132 “Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету”.

Таке рішення підтримали 236 народних депутатів, передає кореспондент Укрінформ.

Для ухвалення законопроєкт у другому читанні та в цілому парламентаріям забракло голосів - за це проголосували 224 народних депутата при мінімально необхідних 226.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт №3132 пропонує доповнити Закон "Про Антимонопольний комітет України" новою статтею 61, якою визначається окремо повноваження АМКУ як органу оскарження у сфері публічних закупівель.

Читайте також: Зеленський призначив державного уповноваженого АМКУ

Так, в АМКУ пропонується утворити комісію з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель у складі не менше трьох уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель. Ці уповноважені будуть призначені у порядку, передбаченому для призначення державних уповноважених АМКУ.

Як повідомлялося, законопроєкт №3132 "Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету" Верховна Рада ухвалила в першому читанні 13 квітня 2020 року.