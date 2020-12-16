Рада відправила на доопрацювання законопроєкт щодо АМКУ
Таке рішення підтримали 236 народних депутатів, передає кореспондент Укрінформ.
Для ухвалення законопроєкт у другому читанні та в цілому парламентаріям забракло голосів - за це проголосували 224 народних депутата при мінімально необхідних 226.
Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт №3132 пропонує доповнити Закон "Про Антимонопольний комітет України" новою статтею 61, якою визначається окремо повноваження АМКУ як органу оскарження у сфері публічних закупівель.
Так, в АМКУ пропонується утворити комісію з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель у складі не менше трьох уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель. Ці уповноважені будуть призначені у порядку, передбаченому для призначення державних уповноважених АМКУ.
Як повідомлялося, законопроєкт №3132 "Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету" Верховна Рада ухвалила в першому читанні 13 квітня 2020 року.