Оскарження публічних закупівель: Рада визначає повноваження АМКУ

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт закону "Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету" (№ 3132).

Відповідне рішення 13 квітня підтримали 244 народних депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з текстом пояснювальної записки, законопроєкт пропонує доповнити Закон України "Про Антимонопольний комітет України" новою статтею 61, якою визначається окремо повноваження АМКУ як органу оскарження у сфері публічних закупівель.

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Так, в АМКУ буде утворено комісію з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель у складі не менше трьох уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель. Ці уповноважені будуть призначені у порядку, передбаченому для призначення державних уповноважених АМКУ.