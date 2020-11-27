Друге читання: у проєкті бюджету доходи збільшили майже на 21 мільярд

Доходи державного бюджету на 2021 рік у проєкті, який доопрацьовано до другого читання, становлять близько 1,08 трлн грн, на 20,9 млрд грн більше, ніж у проєкті до першого читання.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пояснювальній записці до проєкту Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", оприлюдненій на порталі Верховної Ради.

Згідно із запискою, доопрацьований до другого читання проєкт закону про держбюджет-2021 рік передбачає, що доходи державного бюджету на 2021 рік (без трансфертів) становитимуть близько 1,08 трлн грн, у тому числі доходи загального фонду – 949,47 млрд грн та доходи спеціального фонду – 132,23 млрд грн. Відповідно, дохідну частину пропонується збільшити порівняно з І читанням на 20,9 млрд грн, у тому числі по загальному фонду на 13,5 млрд грн та по спеціальному фонду на 7,4 млрд грн.

Основними факторами, які вплинули на перегляд прогнозу доходів державного бюджету до ІІ читання, йдеться у записці, є врахування пропозицій, які передбачають збільшення доходів за рахунок податку на прибуток підприємств на 1,0 млрд грн, рентної плати за користування надрами – на 127,0 млн грн, рентної плати за користування надрами для видобування залізних руд на 317,0 млн грн, податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів - на 6,40 млрд грн тощо.

Видатки держбюджету на 2021 рік передбачаються у сумі 1,3 трлн грн, у тому числі видатки загального фонду – 1,18 трлн грн та видатки спеціального фонду – 144,34 млн грн. Зокрема, збільшено видатки на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) – 6 млрд грн; на розвиток закладів загальнодержавного значення (МКІП) – 2 мрд грн; на створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку – 1,5 млрд грн. Також виділені кошти на проєктування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» – 1,4 млрд грн. Виділена додаткова фінансова підтримка сільгоспвиробникам –500,0 млн грн; на створення центрів культурних послуг (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) – 300,0 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, 26 листопада Кабінет Міністрів затвердив до другого читання проєкт державного бюджету на 2021 рік та направив його на розгляд Верховної Ради.