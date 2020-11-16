Спільний авіапростір з ЄС, ринки газу та електрики: Україна очікує підписання угод

Україна очікує на підписання угоди про спільний авіаційний простір між нашою країною та ЄС, початок інтеграції ринків газу та електроенергії та інтеграцію у цифровий ринок Європейського Союзу.

На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на 17-му Віденському економічному форумі — Діалог майбутнього 2020, повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

«Ми також очікуємо підписання Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС, початок інтеграції ринків газу та електроенергії та інтеграцію у цифровий ринок Європейського Союзу», — зазначив Шмигаль.

Прем’єр-міністр нагадав, що під час 22-го Саміту Україна-ЄС українська делегація представила та передала стороні ЄС своє бачення оновлення Угоди про асоціацію та закликала почати консультації щодо оновлення окремих параметрів Угоди, передусім у сферах торговельного і секторального співробітництва.

Як підкреслив Прем’єр-міністр, попри пандемію, Україна рішуче налаштована на продовження системних реформ, що має стати основою для виходу з кризи та подальшого зростання економіки.

«Лібералізація ринку земель сільськогосподарського призначення, медична реформа, розвиток електронного урядування і цифровізація державних послуг, забезпечення прозорих і справедливих правил ведення підприємницької діяльності – ось деякі з головних напрямів реформ, над якими ми сьогодні працюємо», — сказав Шмигаль.

Під час виступу глава уряду відзначив інвестиційний потенціал України та наголосив, що наша країна є однією з найкращих у світі для аутсорсингу ІТ-послуг. За його словами, ІТ-галузь щорічно зростає на 20-25%.

«Наша держава є одним із провідних світових виробників та експортерів сільськогосподарської продукції з великим та невичерпним потенціалом. Вважаю, що країни Центральної та Східної Європи можуть бути джерелом інвестицій, ноу-хау та найкращих практик в Україні», — зазначив Прем’єр.

Як наголосив Шмигаль, створення сприятливих умов для розвитку та ведення бізнесу в Україні є незмінним пріоритетом уряду. «Чіткі та прозорі правила гри на ринку, справедлива та передбачувана поведінка регуляторів, усунення регуляторних бар’єрів є надзвичайно важливими для повноцінного розвитку підприємництва в Україні та залучення інвестицій», — підкреслив глава уряду.

Шмигаль наголосив, що стратегічне партнерство з Європейським Союзом залишається основою безпеки та розвитку України.

фото: Урядовий портал