Український енергетичний ринок формує достатній попит на новий газовидобуток - Шмигаль

Український енергетичний ринок формує достатній попит на новий газовидобуток та розвідку надр.

Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час наради з членами Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції та інвесторами — переможцями конкурсів угод про розподіл продукції, інформує Урядовий портал.

«Уряд впевнений, що український енергетичний ринок залишається привабливим в найближчій перспективі та формує достатній попит на новий газовидобуток та розвідку надр», — зазначив Прем’єр-міністр.

За словами Шмигаля, угоди про розподіл продукції — це інструмент залучення значних інвестицій в національну нафтогазову галузь. Міжвідомчою комісією та інвесторами проведено значну роботу з опрацювання їх проєктів.

Як наголосив Прем’єр-міністр, уряд зацікавлений та націлений не тільки на укладення угод про розподіл продукції, але й на їх успішну реалізацію.

«Підписання цих домовленостей стане прикладом покращення інвестиційного клімату в Україні та буде ще одним вагомим кроком на шляху досягнення енергетичної незалежності держави», — підкреслив очільник уряду.

Шмигаль також зауважив, що для уряду важливим пріоритетом є досягнення енергетичної незалежності, оскільки в України є величезний потенціал для нарощення газовидобутку та ефективного використання інфраструктури.

За підсумками наради Прем’єр-міністр доручив Міністерству енергетики, Міністерству юстиції, Міністерству фінансів, Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів і Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства пришвидшити роботу для укладення відповідних угод.