Підприємці отримали позик на 10,4 мільярда за програмою «5-7-9» - Шмигаль

Станом на жовтень підприємці отримали позик на 10,4 млрд грн за програмою «5-7-9».

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Коли уряд у травні та червні вніс зміни до програми «5-7-9», ми говорили, що успіхом буде, якщо малий та середній бізнес візьме 10 млрд грн доступних кредитів до кінця 2020 року. Зараз лише жовтень, а наші підприємці вже отримали позик на 10,4 млрд грн за програмою «5-7-9». Майже 4,5 тисячі підприємств у галузі сільського господарства, торгівлі, технологій та промислового виробництва отримали можливість розвивати власну справу завдяки цій державній програмі», - написав Шмигаль.

Він додав, що у проєкті держбюджету на наступний рік уряд заклав безпрецедентну суму на підтримку програм доступних кредитів для МСБ — 12 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, загалом за час дії програми «Доступні кредити 5-7-9%» уповноважені банки видали 4343 позики на 10,352 млрд грн. З них 7,689 млрд грн були видані як рефінансування попередньо отриманих позик, 2,044 млрд грн підприємці отримали на капітальні інвестиції та 619 млн грн – на поповнення оборотних коштів.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок – 5%, 7% або 9% – за кредитами залежить від розміру бізнесу та терміну його діяльності. Додатково ставка кредитування знижуватиметься на 0,5% річних за кожного найманого працівника, але не менше ніж до 5% річних.

Фото: Урядовий портал