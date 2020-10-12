Україна та Польща сподіваються відновити обсяги торгівлі, як до пандемії

Україна і Польща можуть відновити позитивну динаміку і зростання торговельно-економічного співробітництва, яке було сповільнене у першому півріччі 2020 року.

Як передає кореспондент Укрінформу, на цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з Президентом Польщі Анджеєм Дудою у Києві.

"Звісно, у фокусі уваги цих переговорів були й торговельно-економічне та інвестиційне співробітництво. З об'єктивних причин у першому півріччі 2020-го року темпи нашої двосторонньої торгівлі дещо сповільнилися. Однак сьогодні ми можемо відновити позитивну динаміку та зростання попередніх років. Такий оптимізм дають обсяги польських інвестицій в економіку України, активна співпраця між нашими регіонами та імплементація важливих спільних проєктів", - зауважив Зеленський.

На думку Президента України, також дуже важливо відновити регулярну роботу міжурядової комісії з питань економічного співробітництва.

"Загалом у рамках візиту пана Президента в Україну підписано низку дуже важливих документів. За їх розлогими назвами - чіткі перспективи збільшення інвестицій в нашу економіку, плани щодо об'єднання транспортно-транзитного потенціалу", - зазначив Зеленський.

Глава держави нагадав, що 13 жовтня він з Дудою відвідає Українсько-польський економічний форум в Одесі, де уядовці, бізнес-кола, представники регіонів обох держав обговорять співпрацю в галузі транспорту, транзиту, енергетики та інфраструктури.

"Ми розраховуємо, що цей форум принесе конкретні та реальні практичні здобутки", - підкреслив Зеленський.

Президент Польщі на брифінгу заявив, що період коронакризи треба пройти без втрат у контексті економічної співпраці між Україною і Польщею.

“За останній рік товарообмін між нашими країнами дещо послабився, що стало наслідком пандемії і закриттям кордонів. Потрібно через це пройти, щоб якомога менше підприємств постраждало”, - зазначив Дуда.

За його словами, економічна співпраці між Україною та Польщею як між найближчими сусідами має “величезне і стратегічне значення”.

Він додав, що тісна економічна співпраця передбачає також і формування спільної енергетичної безпеки, зокрема в контексті підписання у Києві угоди між польською державною нафтогазовою компанії PGNiG і Фондом держмайна України стосовно участі польської компанії у приватизаційних процесах в Україні.

Дуда звернув увагу, що торік товарообмін між Україною і Польщею склав понад 7,5 млрд євро, і зараз в Україні діють 1,2 тис. польсько-українських компаній.

Польський лідер зауважив, що з українським колегою вони намагатимуться стимулювати розвиток економічної співпраці між Варшавою та Києвом. Одним з питань, якому Президенти приділятимуть особливу увагу, буде безпроблемний перетин спільного кордону.Як повідомляв Укрінформ, Президент Польщі Анджей Дуда разом із дружиною Агатою Корнхаузер-Дудою 11-13 жовтня перебувають з офіційним візитом в Україні.

Президент Володимир Зеленський відвідував Польщу з робочим візитом 26-27 січня.

Дуда востаннє перебував в Україні у 2017 році, тоді він був у Харкові.

Як повідомлялося, Президент Польщі Анджей Дуда разом 11-13 жовтня перебуває з офіційним візитом в Україні.

Фото: ОП