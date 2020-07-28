На переробку в аграрному секторі цьогоріч виділили мільярд — Шмигаль

Основою аграрного сектору в Україні має бути переробка.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час відвідування на Полтавщині приватного сільськогосподарського підприємства агрофірми «Урожай».

Прем’єр-міністр відзначив орієнтованість підприємства на вирощування української селекції та заявив, що вона має гарні перспективи. «Продукція українських виробників дуже якісна, і цей напрямок варто розвивати», - зазначив Шмигаль.

Основою майбутнього аграрного сектору в Україні, за його словами, має бути переробка. Цього року на державну підтримку переробки сільськогосподарської продукції передбачено 1 млрд грн. «На цьому має бути великий акцент, бо це конвертація в додану вартість, що є збільшенням прибутку для аграрія та для держави. У наступних роках сподіваюсь на збільшення відповідного фінансування», - підкреслив Прем'єр.

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Шмигаль також наголосив, що уряд працюватиме над програмами з підтримки малих та середніх українських сільгоспвиробників.

Як повідомляв Укрінформ, 28 липня в ході робочої поїздки на Полтавщину Прем’єр-міністр Денис Шмигаль ознайомився з роботою Крюківського вагонобудівного заводу.

Фото: kmu.gov.ua