Бізнесмени просять поновити державну реєстрацію пестицидів і агрохімікатів

Бізнесмени звернулися до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля із проханням вжити заходів для відновлення системи державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів.

Про це повідомила Європейська бізнес асоціація (ЄБА).

«Бізнес-спільнота звертається до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля із закликом… налагодити роботу відповідних департаментів, управлінь і відділів Міндовкілля, аби відновити систему державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів та, в цілому, забезпечити створення якісних умов для ведення бізнесу в країні», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з кінця травня в країні призупинено процес державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів. Зі слів компаній-членів агрохімічного комітету ЄБА, така ситуація має місце з моменту перейменування Міністерства енергетики та захисту довкілля України і створення Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Наприкінці травня відбулося засідання науково-експертної ради при новоствореному міністерстві, за результатами якого було рекомендовано до реєстрації більше 100 препаратів. При цьому, до сьогодні рішення Міндовкілля щодо реєстрації не прийнято та, відповідно, препарати не вносяться до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні.

У ЄБА пояснили, що без внесення препаратів до Держреєстру українські та міжнародні імпортери й виробники засобів захисту рослин не зможуть розпочати процес ввезення та вчасного забезпечення аграріїв значною кількістю продуктів нового покоління. Така ситуація вже призводить до збитків представників легального бізнесу, які не можуть реалізувати продукти. Крім того, наслідком є недоотримання надходжень до державного бюджету, що оцінюються в мільйони гривень від податків та митних платежів.

Також в асоціації звертають увагу, що період застосування засобів захисту рослин (ЗЗР) є досить коротким. Відповідно, фермер буде купувати те, що є у наявності. А через відсутність пропозиції високоякісних зареєстрованих ЗЗР, існує ризик суттєвого збільшення попиту на сірий імпорт та фальсифіковану продукцію.