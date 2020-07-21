Шмигаль обговорив спільні економічні проєкти з президенткою Швейцарії
Про це глава уряду написав у Telegram.
"Мав за честь вітати Президента Швейцарської Конфедерації Симонетту Соммаругу в будівлі українського Уряду. Швейцарія – це надійний партнер для України, який входить у ТОП-5 інвесторів у нашу економіку та підтримує Україну на шляху змін і структурних реформ", - наголосив Шмигаль.
Він додав, що з пані Соммаругою обговорили спільні проєкти у виробництві медичного обладнання, а також продукції у сфері машинобудування.
"Принагідно розповів і швейцарській делегації про впевнені кроки щодо завершення реформи децентралізації та формування нового адміністративно-територіального устрою", - додав Прем'єр-міністр.
Як повідомлялося, 20-23 липня на запрошення Володимира Зеленського в Україні з державним візитом перебуває Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.
Очікується, що в межах візиту Володимир Зеленський і Симонетта Соммаруга здійснять спільну робочу поїздку на Донбас з метою ознайомлення з безпековою та соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також станом реалізації проєктів швейцарської гуманітарної допомоги.
Планується, що Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга у середу проведе зустріч із міністрами енергетики та інфраструктури України щодо реалізації спільних проєктів.
Фото: www.kmu.gov.ua