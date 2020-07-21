Шмигаль обговорив спільні економічні проєкти з президенткою Швейцарії

Прем'єр-міністр України Денис Шмагаль відзначив, що Швейцарія входить у ТОП-5 інвесторів в українську економіку та підтримує країну на шляху змін і структурних реформ.

Про це глава уряду написав у Telegram.

"Мав за честь вітати Президента Швейцарської Конфедерації Симонетту Соммаругу в будівлі українського Уряду. Швейцарія – це надійний партнер для України, який входить у ТОП-5 інвесторів у нашу економіку та підтримує Україну на шляху змін і структурних реформ", - наголосив Шмигаль.

Він додав, що з пані Соммаругою обговорили спільні проєкти у виробництві медичного обладнання, а також продукції у сфері машинобудування.

"Принагідно розповів і швейцарській делегації про впевнені кроки щодо завершення реформи децентралізації та формування нового адміністративно-територіального устрою", - додав Прем'єр-міністр.

Як повідомлялося, 20-23 липня на запрошення Володимира Зеленського в Україні з державним візитом перебуває Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.

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Очікується, що в межах візиту Володимир Зеленський і Симонетта Соммаруга здійснять спільну робочу поїздку на Донбас з метою ознайомлення з безпековою та соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також станом реалізації проєктів швейцарської гуманітарної допомоги.

Планується, що Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга у середу проведе зустріч із міністрами енергетики та інфраструктури України щодо реалізації спільних проєктів.

Фото: www.kmu.gov.ua