Президент Швейцарії у середу обговорить з українськими міністрами спільні проєкти — Шмигаль

Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга у середу проведе зустріч із міністрами енергетики та інфраструктури України щодо реалізації спільних проєктів.

Про це розповів Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час преспідходу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Завтра у пані Президента зустріч з міністром енергетики, з міністром інфраструктури, де будуть проговорені конкретні проєкти у цих сферах і, можливо, деякі з них будуть торкатися Донецької і Луганської областей”, - сказав Шмигаль.

Водночас глава уряду підкреслив, що Швейцарія стабільно і послідовно дотримується “позиції твердої підтримки України у прагненні повернути свої території”. Також він зауважив, що Швейцарія готова реалізовувати спільні з Україною проєкти з гуманітарної підтримки мешканців цих регіонів.

Як повідомлялося, 20-23 липня на запрошення Володимира Зеленського в Україні з державним візитом перебуває Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.

Очікується, що в межах візиту Володимир Зеленський і Симонетта Соммаруга здійснять спільну робочу поїздку на Донбас з метою ознайомлення з безпековою та соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також станом реалізації проєктів швейцарської гуманітарної допомоги.