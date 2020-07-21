Швейцарія допомагає населенню з обох сторін лінії розмежування на Донбасі – Соммаруга

Швейцарія за домовленістю з Україною допомагає цивільному населенню з обох сторін лінії розмежування на Донбасі.

Про це заявила Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві за підсумками двосторонніх переговорів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Оскільки конфлікт є порушенням міжнародного гуманітарного права, ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб допомогти цивільному мирному населенню, яке перебуває під прямим впливом цього конфлікту", - сказала Соммаруга.

Вона уточнила, що йдеться про допомогу цивільним людям, які живуть по обидві сторони лінії розмежування і Швейцарія дуже рада, що може це робити за домовленістю з Україною.

Президент додала, що Швейцарія підтримує мирне розв'язання конфлікту на cході України і здійснює заходи для надання гуманітарної допомоги цивільному населенню, зокрема допомагає отримувати чисту питну воду населенню.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з Президентом Швейцарської Конфедерації Симонеттою Соммаругою. Урочиста церемонія зустрічі відбулася на площі біля Маріїнського палацу.

20-23 липня на запрошення Володимира Зеленського в Україні з державним візитом перебуває Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.

Очікується, що в межах візиту Володимир Зеленський і Симонетта Соммаруга здійснять спільну робочу поїздку на Донбас з метою ознайомлення з безпековою та соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також станом реалізації проєктів швейцарської гуманітарної допомоги.

Фото: ОП