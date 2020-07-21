Президенти України та Швейцарії підписали меморандум про партнерство

У межах державного візиту Президента Швейцарської Конфедерації Симонетти Соммаруги в Україну було підписано низку українсько-швейцарських двосторонніх документів.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський та Президент Швейцарії підписали Меморандум про партнерство між Україною та Швейцарською Конфедерацією стосовно виконання Швейцарської програми співробітництва на 2020-2023 роки в Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що йдеться про взаємодію з питань імплементації проєктів технічної та гуманітарної допомоги по лінії Швейцарської програми співробітництва з Україною на три роки.

Також документ визначає основні напрямки подальшого розвитку відносин двох країн, взаємодії з широкого кола питань порядку денного міжнародних форумів.

Підписання Меморандуму про партнерство між Україною та Швейцарською Конфедерацією / Фото: Офіс Президента

Крім того, сторони підтверджують готовність проводити щорічні консультації з метою оцінки прогресу у виконанні досягнутих домовленостей та обміну думками з актуальних питань міжнародних відносин.

Президенти двох держав також поставили підписи під Меморандумом про взаєморозуміння між Україною та Швейцарською Конфедерацією щодо підготовки та змісту Конференції щодо реформ в Україні 2022 року. Документ визначає основні напрямки та часові межі підготовки до проведення V Конференції щодо реформ в Україні у Швейцарській Конфедерації.

У присутності президентів голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, голова Державної міграційної служби Максим Соколюк і посол Швейцарської Конфедерації в Україні Клод Вільд підписали Імплементаційний протокол до Угоди між Україною та Швейцарською Конфедерацією про реадмісію осіб від 7 червня 2017 року.

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Наголошується, що його укладення започаткує застосування Угоди між Україною та Швейцарією про реадмісію осіб від 7 червня 2017 року. Реалізація цього міжнародного договору позитивно вплине на розвиток добросусідських відносин двох країн, визначить на основі взаємності швидкі й ефективні процедури ідентифікації та безпечного й організованого повернення осіб, які не виконують правила в’їзду, виїзду та перебування на їхніх територіях.

З початком застосування Угоди про реадмісію осіб також розпочнеться імплементація положень Угоди між Кабінетом міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про спрощення оформлення віз від 7 червня 2017 року, яка регламентує умови та порядок спрощеного оформлення для громадян України віз, зокрема багаторазових, розширює категорії громадян нашої держави, які користуються візовими спрощеннями, а також обумовлює скасування візових зборів за оформлення віз для певних категорій громадян України. Очікується, що реалізація положень Угоди сприятиме подальшому розвитку дружніх відносин між Україною та Швейцарською Конфедерацією, розвитку економічних, гуманітарних, культурних, наукових та інших зв’язків між державами.

Крім того, підписали генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник і посол Швейцарської Конфедерації в Україні Клод Вільд підписали Меморандум про взаєморозуміння між Офісом Генерального прокурора та Національним антикорупційним бюро України – з однієї сторони та Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва – з другої сторони стосовно впровадження проекту «Повернення активів та доброчесність державного сектору в Україні» (фаза 1).

"Документ закладає основу реалізації проекту технічної допомоги по лінії Програми співробітництва з Україною на 2020-2023 роки, загальною метою якого є запобігання корупції та сприяння систематичному й ефективному поверненню викрадених активів, які можуть бути інвестовані з метою розвитку, шляхом підвищення якості та ефективності правоохоронної системи України", - повідомляє пресслужба.

Основною метою проєкту є підвищення ефективності застосування Офісом Генерального прокурора та НАБУ відповідних інструментів, методів для розслідування та кримінального переслідування кримінальних корупційних правопорушень, а також інших злочинів, вчинених у фінансовій сфері.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з Президентом Швейцарської Конфедерації Симонеттою Соммаругою. Урочиста церемонія зустрічі відбулася на площі біля Маріїнського палацу.

20-23 липня на запрошення Володимира Зеленського в Україні з державним візитом перебуває Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.

Очікується, що в межах візиту Володимир Зеленський і Симонетта Соммаруга здійснять спільну робочу поїздку на Донбас з метою ознайомлення з безпековою та соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також станом реалізації проєктів швейцарської гуманітарної допомоги.

Фото: Офіс Президента