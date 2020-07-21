Зеленський та президентка Швейцарії поїдуть на Донбас

Президенти України і Швейцарської Конфедерації Володимир Зеленський та Симонетта Соммаруга у четвер відвідають Донбас.

Про це заявив глава Української держави на спільній пресконференції за підсумками проведених двосторонніх переговорів у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Післязавтра ми з мадам Президентом (Швейцарської Конфедерації - ред.) спільно відвідаємо Донбас і наших громадян у прифронтовій зоні. Для мене дуже важливо і цінно, коли світові лідери, які приїжджають до України, разом зі мною вирушають на Схід і на власні очі бачать, скільки лиха принесла Україні війна", - сказав Зеленський.

За його словами, президент Швейцарської Конфедерації підкреслила під час зустрічі, що уряд Швейцарії готовий активно допомогати українцям Донбасу, зокрема щодо забезпечення їх питною водою через модернізацію інфраструктурних об'єктів.

Як повідомлялося раніше, Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з Президентом Швейцарської Конфедерації Симонеттою Соммаругою. Урочиста церемонія зустрічі відбулася на площі біля Маріїнського палацу.

20-23 липня на запрошення Володимира Зеленського в Україні з державним візитом перебуває Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.