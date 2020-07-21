Швейцарія виділила 108 мільйонів франків на гумдопомогу Україні - Зеленський

Швейцарія виділила 108 мільйонів швейцарських франків на гуманітарну допомогу Україні в рамках двосторонньої співпраці.

Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час спільної з Президентом Швейцарської Конфедерації Симонеттою Соммаругою зустрічі з представниками ЗМІ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Разом з мадам Президентом ми домовились розвивати напрямки співпраці, що становлять взаємний інтерес для обох країн, їх визначає підписаний сьогодні Меморандум про партнерство щодо двосторонніх відносин. Важливо, що ним започатковано програму співробітництва Швейцарії з Україною на наступні три роки, а для реалізації програми Швейцарською стороною виділено 108 млн швейцарських франків на гуманітарну та технічну допомогу", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що це вперше в історії дипломатичних відносин країн Президент Швейцарської Конфедерації відвідує Україну з державним візитом.

"Наші переговори були плідними та змістовними. Без сумніву, Україні та Швейцарії цікаво розвивати подальше партнерство та двосторонню співпрацю. Ми багато говорили про мир на Донбасі, про кроки, які Україна спільно з партнерами робить для його настання. Я дякую Швейцарії за чітку та послідовну підтримку нашого державного суверенітету та збереження обмежувальних заходів щодо Російської Федерації до моменту відновлення територіальної цілісності України", - зауважив глава Української держави.

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Він також наголосив, що Швейцарія є єдиною державою, яка надає гуманітарну допомогу українцям, постраждалим внаслідок війни на Донбасі по обидва боки лінії розмежування.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з Президентом Швейцарської Конфедерації Симонеттою Соммаругою. Урочиста церемонія зустрічі відбулася на площі біля Маріїнського палацу.

20-23 липня на запрошення Володимира Зеленського в Україні з державним візитом перебуває Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.

Очікується, що в межах візиту Володимир Зеленський і Симонетта Соммаруга здійснять спільну робочу поїздку на Донбас з метою ознайомлення з безпековою та соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також станом реалізації проєктів швейцарської гуманітарної допомоги.