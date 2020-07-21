Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з президенткою Швейцарської Конфедерації Симонеттою Соммаругою.

Урочиста церемонія зустрічі відбулася на площі біля Маріїнського палацу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На початку церемонії пролунали гімни двох країн, після чого Зеленський та Соммаруга оглянули стрій воїнів почесної варти України.

Глави держав також привіталися з офіційними делегаціями двох країн і пішли на перемовини у закритому від преси форматі.

Зустріч Президента України з Президентом Швейцарської Конфедерації / Фото: Офіс Президента

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Планується, що після зустрічі відбудеться церемонія підписання українсько-швейцарських двосторонніх документів та підхід президентів до ЗМІ.

Зеленський зустрівся з президенткою Швейцарії у Маріїнському палаці / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Як повідомлялося, 20-23 липня на запрошення Володимира Зеленського в Україні з державним візитом перебуває Президентка Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.

Очікується, що в межах візиту Володимир Зеленський і Симонетта Соммаруга здійснять спільну робочу поїздку на Донбас з метою ознайомлення з безпековою та соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також станом реалізації проєктів швейцарської гуманітарної допомоги.