Зеленський призначив Пристайка послом у Британії

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка Надзвичайним і Повноважним Послом України у Великій Британії.

Про це йдеться в указі Президента України.

"Призначити Пристайка Вадима Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії", - зазначається у документі.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 4 червня ухвалила постанову про звільнення Вадима Пристайка з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Вадим Пристайко народився у 1970 році. Закінчив Київський політехнічний інститут, Українську академію зовнішньої торгівлі. З 1994 року працює в МЗС на різних посадах.

Був послом України в Канаді, заступником міністра закордонних справ, очолював місію України при НАТО.

У травні 2019 року призначений заступником керівника Офісу Президента. 29 серпня цього ж року - міністром закордонних справ України.

4 березня 2020 року Пристайко був призначений віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.