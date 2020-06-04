Ми пройшли разом певний шлях - Шмигаль подякував Пристайку за роботу

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував віцепрем'єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадиму Пристайку за роботу.

Про це він сказав у Верховній Раді під час розгляду питання про звільнення Пристайка з посади.

"Від себе особисто та від уряду хочу сказати велике спасибі за пророблену роботу, підтримку, системність, бойовий дух. Ми пройшли разом певний шлях", - сказав Шмигаль.

Він висловив упевненість, що Пристайко продовжить свою діяльність на користь і благо нашої країни.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 4 червня ухвалила постанову про звільнення Вадима Пристайка з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Кабінет міністрів 3 червня зареєстрував у Верховній Раді проєкти постанов щодо звільнення віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадима Пристайка і призначення на цю посаду Ольги Стефанішиної.

Як повідомлялося, фракція "Слуга народу" на засіданні погодила ряд кандидатур на посади в уряді. Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук поінформувала, що "Слузі народу" стало відомо про плани направити Вадима Пристайка послом України у Великій Британії. Фракція "Слуга народу" погодила ексгенерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину на посаду віцепрем'єр-міністра з питань євроінтеграції.