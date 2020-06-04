ВР звільнила Пристайка з посади віцепрем'єра з питань євроінтеграції

Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Вадима Пристайка з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

За відповідний проєкт №3583 проголосувало 296 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 3 червня зареєстрував у Верховній Раді проєкти постанов щодо звільнення віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадима Пристайка і призначення на цю посаду Ольги Стефанішиної.

Раніше заступник голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук поінформувала, що їхній політсили стало відомо про плани відрядити Вадима Пристайка послом України у Велику Британію.

Вадим Пристайко народився у 1970 році. Закінчив Київський політехнічний інститут, Українську академію зовнішньої торгівлі. З 1994 року працює в МЗС на різних посадах.

Був послом України в Канаді, заступником міністра закордонних справ, очолював місію України при НАТО.

У травні 2019 року призначений заступником керівника Офісу Президента. 29 серпня цього ж року - міністром закордонних справ України.

4 березня 2020 року призначений віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.