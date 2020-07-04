Кулеба зустрівся із власниками та керівниками українського бізнесу в Туреччині

В рамках візиту до Туреччини міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із власниками та керівниками українського бізнесу, який працює в цій країні.

Про це повідомляє МЗС.

Глава зовнішньополітичного відомства зазначив, що Міністерство закордонних справ та дипломатичні установи визначили одним з пріоритетів створення додаткових можливостей для українських компаній за кордоном, розвиток взаємовигідної торгівлі та інвестицій з іноземними державами, просування українських виробників на ринках інших країн, захист законних прав та інтересів українського бізнесу за кордоном.

Учасники зустрічі відверто обговорили основні проблемні питання, з якими зіштовхуються українські підприємства у Туреччині. Міністр запевнив у порушенні цих питань перед турецькою стороною та закликав бізнес об’єднуватись між собою для посилення позицій.

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Глава МЗС України відзначив ІТ-послуги та сільське господарство які дві експортні сфери, які гідно представляють бренд Україна у світі. Зокрема, в умовах порушення пандемією традиційних ланцюгів постачання, потужний аграрний експорт перетворює Україну на гаранта продовольчої безпеки світу.

Представники бізнесу відзначили, що підписані у 2017 році оновлені угоди про уникнення подвійного оподаткування та взаємне сприяння і захист інвестицій покращили умови для їхньої діяльності. Вони також наголосили на важливості подальшої роботи з укладення Угоди про зону вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.

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Кулеба звернув особливу увагу присутніх на нещодавно оновлену Раду експортерів та інвесторів при МЗС України. Цей орган здатен на практиці сприяти вітчизняному бізнесу у закріпленні, зокрема, на турецькому ринку. Крім того, він здатен відкривати додаткові перспективи спільного з турецькими партнерами виходу на ринки третіх країн.

"Моє завдання — побудувати систему МЗС, яка чітко працює і допомагає бізнесу та інвесторам. Я закликаю вас активніше користуватися можливостями, які пропонує формат Ради експортерів та інвесторів при МЗС", - зазначив міністр.

Власники та керівники українського бізнесу схвально відзначили ініціативу Посольства України зі створення Асоціації українського бізнесу в Туреччині — об'єднання, покликаного сприяти українським компаніям на турецькому ринку.

Всі учасники зустрічі погодилися щодо необхідності подальшого розширення економічної присутності України в Туреччині.