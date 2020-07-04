У турецькій Анталії в Парку української культури відбулося урочисте відкриття барельєфа українському поету Тарасу Шевченку та зустріч глави МЗС України Дмитра Кулеби з головами українських громадських організацій в Туреччині та представниками діаспори.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині.

"Існування цього парку - результат спільних зусиль місцевої влади і громади і це ще один символ тих міцних та важливих стосунків... Фундамент усьому - це людські зв’язки, вдячний за те, що цей фундамент тут дуже міцний", - сказав Кулеба.

Міністр подякував українцям в Анталії за те, що вони єднаються, небайдужі, зберігають свою ідентичність і зв'язок з Україною, а також за присутність поруч з прапорами України і Туреччини кримськотатарського прапора.

У церемонії відкриття взяв участь мер району Анталії Муратпаша Уміт Уйсал.

"Туреччина й Україна - дві країни дуже близькі одна до одної, настільки, що подорожувати можна за внутрішнім паспортом. Ми дуже задоволені дружніми відносинами з українцями.

У районі Муратпаша представлені різні культури, представлені різні нації з 50 країн світу. З усіма підтримуємо гарні відносини, українці - щирі й працьовиті - займають особливе місце", - сказав мер району Муратпаша Уміт Уйсал.

Він наголосив, що Тарас Шевченко є "душею українського народу" і пишається, що його барельєф з’явився саме в районі, яким він керує.

Кулеба в Анталії відкрив барельєф Шевченку та зустрівся з українською громадою / Фото: Ольга Будник. Укрінформ

Після урочистого відкриття барельєфу, вихованці українських суботніх шкіл в Анталії продекларували вірші Шевченка українською та турецькою мовами.

Міністр закордонних справ України та мер району Муратпаша висадили в Парку української культури два дерева-символи: вербу та апельсинове дерево.

Міністр поспілкувався з головами українських громадських організацій в Туреччині та відповів на актуальні питання.

Також перед гостями церемонії виступив хор "Берегиня".

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Барельєф Тарасу Шевченку в Парку української культури в Анталії з’явився за сприяння керівництва району Муратпаша, Консульства України в Анталії, Посольства України в Анкарі, особистої участі та організації голови ГО "Українська родина" Віти Михайлової.

Привітання з нагоди відкриття барельєфу Шевченку в парку української культури в Анталії надіслали Світовий конгрес українців та Світова федерація українських жіночих організацій.