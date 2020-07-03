Кулеба і Чавушоглу обговорили нові можливості для українського та турецького бізнесу

“Міністри домовилися сприяти проведенню ближчим часом 12-го засідання Міжурядової українсько-турецької комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, а також чергового раунду переговорів щодо підготовки до підписання Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною”, - йдеться в повідомленні.

За словами Кулеби, на тлі пандемії коронавірусу обом країнам необхідно зосередитись на торгівлі та інвестиціях. “Ми обговорили допомогу українським компаніям в Туреччині та турецьким компаніям в Україні. Ми прагнемо створювати нові можливості для інвестицій та взаємодії між бізнесами. Запевняю вас, що ці питання є і будуть в центрі уваги”, - цитує Кулебу пресслужба МЗС.

Після зустрічі віч-на-віч Кулеба та його турецький колега Чавушоглу провели 8-ме засідання Спільної групи стратегічного планування.

Як зазначили в МЗС, Туреччина вчергове підтвердила незмінність підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, невизнання незаконної окупації Криму Російською Федерацією. Міністри скоординували кроки, у тому числі на міжнародних майданчиках, щодо забезпечення прав та інтересів кримських татар в окупованому Криму та звільнення українських політв’язнів, які незаконно утримуються на півострові та на території країни-окупанта – РФ.

Український міністр окремо подякував турецькому колезі за ініціативу з оздоровлення в Анталії дітей та родин загиблих воїнів ООС, яка реалізується вже кілька років поспіль.

Чавушоглу наголосив на відданості Туреччини домовленості про будівництво житла для вимушених переселенців із Криму. Він також заявив про готовність турецької сторони виділити допомогу для подолання наслідків повеней у західних областях нашої держави.

Сторони приділили окрему увагу перспективам взаємодії у стратегічно важливих сферах, зокрема оборонно-промисловій та авіаційній.

Очільники зовнішньополітичних відомств обговорили гуманітарне співробітництво, наголосивши на важливості міжлюдських стосунків у взаємодії держав та необхідності просувати людиноцентричний порядок денний.

Кулеба та Чавушоглу висловили сподівання, що вже невдовзі будуть завершені внутрішньодержавні процедури і запрацює угода про взаємне визнання водійських посвідчень.

Турецька сторона також поінформувала про включення України до переліку країн, громадяни яких мають право на отримання короткострокових туристичних дозволів на проживання, а також про готовність опрацювати питання спрощення візових вимог для громадян України, які проходять лікування у Туреччині. Міністри домовилися активізувати роботу з укладення двосторонньої угоди про соціальне забезпечення.

Кулеба також подякував турецькій стороні за надану гуманітарну допомогу для протидії поширенню пандемії коронавірусу. Очільники зовнішньополітичних відомств обговорили взаємодію у питанні розробки, виробництва та тестування вакцини та ліків від цієї хвороби.

Український міністр відзначив зусилля турецької сторони з гарантування безпеки іноземних туристів після початку туристичного сезону. Він наголосив на необхідності неухильно дотримуватися запроваджених у Туреччині високих вимог до готелів, які прийматимуть іноземних гостей, зокрема, відвідувачів з України. За його переконанням, відповідальна поведінка подорожуючих – єдиний шлях до відновлення звичного для всіх літнього відпочинку.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 3-4 липняперебуває з візитом у Турецькій Республіці на запрошення очільника турецького зовнішньополітичного відомства Мевлюта Чавушоглу.