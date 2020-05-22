Україні потрібна "дорожня карта" залучення іноземних інвестицій в ОПК - Данілов

В Україні необхідно створити "дорожню карту" залучення іноземних інвестицій в оборонно-промисловий комплекс, зокрема у частині глибокої модернізації літаків, що стоять на озброєнні ЗСУ.

На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, який у рамках контролю за виконанням заходів зі створення систем управління високоточним озброєнням та впровадження автоматизованих систем управління військами відвідав підприємств ТОВ «Радіонікс» та ТОВ «Телекарт-Прилад», повідомляє пресслужба Радбезу.

"Створення сучасних автоматизованих систем управління військами та створення високоточної зброї вітчизняного виробництва є одним з ключових пріоритетів, визначених рішенням РНБО України", - заявив Данілов.

У цьому контексті він акцентував на важливості науково-технічного розвитку вітчизняного ОПК, підприємства якого мають сконцентруватися на виробництві новітньої техніки зі збереженням та розвитком критичних технологій і створенням замкнених циклів виробництва там, де це доцільно.

Під час відвідання науково-виробничого комплексу ТОВ «Радіонікс» (м. Біла Церква) делегації РНБО були представлені складові частини керованого авіаційного ракетного озброєння для протикорабельної ракети «Нептун», а також бортове обладнання для модернізації систем управління озброєнням літаків МіГ-29 та Су-27, які виробляються з використанням високих технологій та сучасної мікроелементної бази.

На підприємстві ТОВ «Телекарт-Прилад» (м. Одеса) членам делегації були продемонстровані зразки командно-штабних машин на різній транспортній базі для потреб ЗСУ, рухомих та стартових командних пунктів, обладнання та програмне забезпечення.

Керівництво Апарату РНБО було поінформовано про виконання дослідних робіт для розгортання автоматизованих систем управління військами, зокрема, із застосуванням методології НАТО.

Секретар РНБО зазначив, що продукція, яку виробляють ці підприємства з урахуванням стандартів НАТО, є конкурентоспроможною на світовому ринку озброєнь та військової техніки, і подякував їх працівникам за внесок у справу гарантування національної безпеки і оборони.