Китай спробує збільшити присутність в оборонному секторі Східної Європи - експерт
Таку думку під час організованого Атлантичною радою онлайн-обговорення висловив старший директор Центру дипломатії та глобальної взаємодії імені Байдена Майкл Карпентер, передає кореспондент Укрінформу.
“З огляду на економічний хаос, який сіє пандемія COVID-19, я передбачаю, що Китай намагатиметься придбати за низькими цінами проблемні активи в оборонному секторі держав Східної Європи”, - зазначив Карпентер.
З огляду на це він закликав уряд США “трохи спонукати власну оборонну індустрію", аби вона почала активніше вкладати кошти в Україну.
“Для великих американських оборонних корпорацій інвестиції, необхідні Україні, є дуже малим капіталовкладенням. Однак вони можуть забезпечити великий дохід”, - упевнений експерт.
Він додав, що “зі стратегічної точки зору важливо не допустити захоплення української промислової бази китайськими чи іншими компаніями, які протягом наступних місяців поводитимуться по-хижацькому”.
“Нам варто дозволити “Укроборонпрому” шукати співпрацю з американськими та європейськими компаніями”, - підсумував Карпентер.