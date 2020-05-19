Пекін планує за два роки добудувати власну космічну станцію - ЗМІ

Влада Китаю планує до 2022 року завершити будівництво власної космічної станції Тіангонг.

Про це повідомляє Xinhua.

"Очікується, що будівництво (китайської – ред.) космічної станції завершиться у 2022 році", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, станція буде знаходитися на нижній орбіті Землі на висоті від 340 до 450 кілометрів. Передбачається, що Тіангонг працюватиме впродовж 10 років.

Середня частина космічної станції буде схожу на форму "Т", а по боках будуть приєднані дві капсули, де знаходитимуться лабораторії.

Тіангонг розрахована на трьох астронавтів у звичайних обставинах. Проте 66-тонна станція також може приймати ще трьох астронавтів під час процедури із заміни людей на борту.

Зазначається, що для завершення будівництва станції Тіангонг знадобиться 12 польотів китайської ракети Long March-5B, яка привезе всі необхідні частини станції.