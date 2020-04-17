Зеленський не хоче ризикувати і відмовлятися від співпраці з МВФ

Президент Володимир Зеленський виступає за співпрацю з Міжнародним валютним фондом і не вбачає доцільності за нинішніх умов ризикувати й доводити економіку до дефолту.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Чи може людина прожити без води тиждень? А навіщо?! З МВФ ситуація така сама. А навіщо нам так ризикувати, а навіщо довести ситуацію до дефолту, навіщо нам всі ці випробування? Їх і так багато", - підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що для України така підтримка важлива.

"Якщо б це було в інші часи, якщо було б спокійно, ми могли говорити - вигідно нам, не вигідно нам. Зараз це як кров для організму людини... Зараз ми домовились - мінімум 8 млрд доларів МВФ плюс Світовий банк. У цілому, МВФ, Світовий банк, гроші ЄС окремо, це десь 10 млрд доларів. Але розраховуємо хоча б на 8", - сказав Президент.

Крім того, він зауважив, що щодня має розмови з лідерами інших країн, зокрема, ОАЕ, Канади, Азербайджану тощо, й запевнив, що "у нас буде більше грошей".

Водночас Зеленський наголосив, що для всіх сигналом є саме співпраця з МВФ."Усі вони прив'язуються тільки до одного, вони кажуть: "буде, ми підтримуємо", десь це гуманітарна допомога, десь це пільгові кредитні гроші на підтримку економіки України, залежить (підтримка - ред.) від сигналу. Який сигнал для них? Один - меморандум з МВФ. Це про довіру до України", - підкреслив глава держави.

Разом з тим, він зазначив, що була низка умов від МВФ, у тому числі й щодо ринку землі, які вже виконані, нині лишається лише умова щодо ухвалення "банківського" закону.

Президент нагадав, що до "банківського" законопроєкту внесено 16 тисяч поправок від депутатів."А до цього була земля, там було більш як 5 тисяч. Скажіть, будь ласка, за всі роки існування незалежної України, чи були законопроєкти, у яких були від 5 до 16 тисяч поправок від депутатів?", - запитав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні 30 березня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Передбачається, що закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Цей законопроєкт є однією з двох головних умов МВФ для отримання Україною допомоги. Друга умова - ухвалення законопроєкту про ринок землі.

До другого читання законопроєкту депутати внесли понад 16 тисяч поправок.