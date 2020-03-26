Уряд пропонує урізати видатки на ВАКС і Конституційний суд на понад 140 мільйонів

У проєкті змін до державного бюджету на 2020 рік планується урізати видатки на Вищий антикорупційний суд і Конституційний суд загалом на 141 535, 5 тис. грн.

Це випливає з проєкту документа, який оприлюднив у Telegram народний депутат Олексій Гончаренко.

За його даними, у проєкті документа на ВАКС пропонується закласти 291 413, 5 тис. грн. Раніше передбачалося виділення на ВАКС коштів у розмірі 373 648, 4 тис. грн. Тобто, уряд пропонує зменшити видатки на ВАКС на 82 млн 234, 9 тис. грн.

На Конституційний суд раніше передбачалося виділення коштів у розмірі 316927, 5 тис. грн.

За даними Гончаренка, у проєкті змін до держбюджету на 2020 рік на КСУ пропонується виділити 257 808, 9 тис. грн.Таким чином, на КСУ видатки пропонується зменшити на 59 млн 118, 6 тис. грн.

Загалом же Кабмін пропонує урізати видатки на КСУ і ВАКС на 141 млн 535, 5 тис. грн.

Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді вранці 26 березня триває зустріч керівництва парламенту, голів депутатських фракцій і представників Кабінету міністрів щодо пропозицій зі стабілізації економіки, внесених урядом.

Орієнтовно, проведення позачергового засідання Верховної Ради заплановане на суботу, 28 березня.