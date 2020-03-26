Кабмін пропонує урізати видатки на Офіс генпрокурора - депутат

У проєкті змін до державного бюджету на 2020 рік планується урізати видатки на Офіс генерального прокурора загалом на 119 млн 936 тис грн.

Такі дані оприлюднив у Telegram народний депутат Олексій Гончаренко з посиланням на проєкт документа.

За його інформацією, у проєкті документу на Офіс генпрокурора пропонується закласти 7550712, 2 тис грн.

Раніше передбачалося виділення на Офіс генпрокурора коштів у розмірі 7670648, 2 тис грн. Тобто, уряд пропонує зменшити видатки на Офіс генпрокурора на 119 млн 936 тис грн.

Окремо, на забезпечення функцій Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою раніше було передбачено видатки у розмірі 146 235, 0 тис грн.

У проєкті документу, який оприлюднив Гончаренко, не має розділу, де передбачалося б збільшення або зменшення видатків на САП.

Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді 26 березня пройшла зустріч керівництва парламенту, голів депутатських фракцій і представників Кабінету міністрів щодо пропозицій зі стабілізації економіки, внесених урядом.

Орієнтовно, проведення позачергового засідання Верховної Ради заплановане на суботу, 28 березня.