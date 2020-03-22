Кабмін готує план підтримки економіки - Шмигаль

Кабінет Міністрів України розробляє план підтримки економіки.

Про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму відеозверненні.

"Обставини, в яких опинилась Україна та й увесь світ, змінюють наше життя. Ми маємо адаптуватись до нових реалій, жертвувати звичками на якийсь час, пристосовуватись до нових правил поведінки. За таких умов Уряд розуміє, що не може не думати про економічні наслідки. Ми ведемо перемовини з країнами та міжнародними фінансовими організаціями щодо отримання допомоги. Ми створюємо Стабілізаційний фонд. Ми зібрали найкращих експертів, науковців, бізнесменів й розробляємо план підтримки економіки", - заявив Шмигаль.

"Так, буде важко. Так, доведеться відмовитись від багатьох звичних речей. Але спільними зусиллями ми без сумніву здолаємо коронавірус!", - додав Прем'єр.

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Як повідомлялося 18 березня, на виконання протокольного рішення уряду, Міністерство фінансів розробляє зміни до державного бюджету для спрямування коштів на протидію коронавірусу з інших непріоритетних державних програм. Зокрема, йшлося про створення стабілізаційного фонду, з якого буде здійснюватися відповідне фінансування.

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Як повідомлялося, станом на 22 березня в Україні підтверджено 47 випадків COVID-19.

Наразі в Україні 3 летальні випадки від COVID-19. Пацієнт, у якого першого було зафіксовано COVID-19, уже одужав.