"Північний потік-2" полегшує для Росії нову ескалацію проти України – Умланд

Росія розпочала агресію проти України після того, як зменшила залежність від транзиту газу країною після запуску у 2013 році обхідного газопроводу "Північний потік-1", а тому запуск іншої гілки дном Балтійського моря – "Північного потоку-2" – лише підвищує ризики нової російської війни проти України.

Таку думку висловив старший науковий співробітник Інституту євроатлантичного співробітництва (Київ) Андреас Умланд під час дискусії у Дипакадемії Відня, організованої "Австрійським інститутом з європейської та безпекової політики" (AIES) та "Центром демократичних принципів" (CDI), повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми не можемо бути певні, чи Росія вторглася б в Україну без наявності "Північного потоку-1". Як і не можна точно сказати, що станеться після того, як запрацює "Північний потік-2"... Але український наратив з цього приводу слід сприймати серйозно", - заявив німецький політолог.

За його словами, урядам країн Заходу не треба недооцінювати цей український наратив, пов'язаний з роллю, яку "Північний потік" відіграє у війні РФ проти України.

Він звернув увагу на те, що до 2012 року, року завершення будівництва "Північного потоку-1" в усіх країнах регіону, які не були членами якогось із головних блоків та організацій - ЄС, НАТО, ОДКБ (Ташкентський пакт) та Митний Союз (Євразійський союз) – мали місце війни. І лише Україну це оминало, однак лише допоки Росія побудувала газопровід в обхід країни.

"Подивімося із заходу на схід: Азербайджан – війна, Грузія, - війна, Молдова – війна, Сербія – війна, Боснія і Герцоговина – війна, Косово – війна, Македонія – війна. А тепер назвіть одну країну, яка не була членом жодного з цих блоків, але яку не зачепила війна? Сюрприз, сюрприз – Україна. І як думаєте, чому не було війни в Україні до 2012 року? Тоді ще "Північний потік-1" не запрацював. І коли він почав працювати у 2013 році, Росія розпочала спочатку торговельну війну проти України, а у 2014 році сталося вже й те, що було в усіх цих країнах, які не є членами усіх цих 4 організацій", - заявив експерт.

На його переконання, Україна, але також і інші країни, "які дивляться на ситуацію у Східній Європі іншими очима", будуть "продовжувати опір "Північному потоку-2", бо ставки щодо нього набагато більш високі". При цьому, переконаний Умланд, не треба недооцінювати цей опір, результативність якого було продемонстровано грудневими санкціями США проти "Північного потоку-2".

"Так, хтось скаже: "Ні, анексія Криму та війна на Сході України – ніяк не пов’язані з "Північним потоком-1". Можливо. І може "Північний потік-2" не приведе до нової ескалації. Можливо. Але наратив з цього приводу дуже серйозний", - заявив науковий співробітник Інституту євроатлантичного співробітництва.

Розбіжності з приводу цього проєкту газопаропроводу будуть залишатися фундаментальними.

"Ми зараз живемо в різних світах. Люди вмирають тисячами, а ви говорите про те, які ціни на енергоносії будуть у майбутньому тощо", - заявив політолог під час дискусії, у ході якої також звучали тези на підтримку "Північного потоку-2".

При цьому, А.Умланд висловив переконання, що для російської еліти будівництво "Північного потоку-2" – це ще й спосіб розікрасти та "відмити" кошти.

"Цей величезний проєкт цінний сам собою для російської еліти тому, що можна "відмивати" через нього гроші, просто розкрадати гроші. Це – ще одна з головних причин початку цього величезного проєкту", - наголосив він.